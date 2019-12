Campi Bisenzio, il consiglio comunale approva il bilancio

CAMPI BISENZIO – Nella seduta di ieri, 23 dicembre, il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022. “Al posto degli uomini abbiamo sostituito i numeri e alla compassione nei confronti delle sofferenze umane abbiamo sostituito l’assillo dei riequilibri contabili: riprendo e adatto le parole dell’economista Federico Caffè – spiega Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio – per sottolineare come il bilancio approvato ieri riesca a tenere insieme due esigenze: la costruzione di una comunità coesa tenendo i numeri in ordine; garantire un futuro di prosperità, dando risposte alla comunità”.

Nel bilancio di previsione sono inseriti infatti “il recupero del centro di San Donnino, attraverso il percorso partecipativo, – continua il sindaco – la riqualificazione del centro cittadino con il nuovo arredo urbano, il recupero di piazza Palagione a Capalle già oggetto di intervento con la regolamentazione della Ztl, l’aumento delle risorse a disposizione della Società della Salute, la previsione della nuova scuola in via Gramignano e di una nuova scuola a Sant’Angelo; allo Stadio Zatopek sono in corso i lavori per la palestra ed abbiamo stanziato le somme per la copertura della pista di pattinaggio al parco di Villa Montalvo. A gennaio partirà la nuova organizzazione della macchina comunale e procederemo a nuove assunzioni oltre quelle già effettuate nel corso del 2019 anno in cui il nostro Comune è tornato a bandire concorsi pubblici”.

“Il bilancio – conclude il sindaco – non è soltanto una sequenza di cifre e numeri, ma è un documento assolutamente politico che contiene le scelte per la comunità che vogliamo costruire: negli anni ci siamo impegnati a costruire bilanci concreti accorti prudenti realistici congrui che abbiano coerenza interna e esterna, un bilancio con un’anima verde, sposando l’esigenza di prospettiva e di visione, con una particolare attenzione al sociale”.