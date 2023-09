Campi Bisenzio, il consiglio comunale dice sì a una nuova variazione di bilancio: 200.000 euro in più per le strade

CAMPI BISENZIO – E’ stata approvata la seconda variazione di bilancio del Comune di Campi Bisenzio, in cui l’amministrazione comunale ha deciso di stanziare, fra le altre cose, 205.000 euro per i lavori straordinari di manutenzione stradale, 50.000 euro per la messa in sicurezza delle alberature e 80.000 euro per l’efficientamento energetico delle caldaie delle scuole. “La nostra […]

CAMPI BISENZIO – E’ stata approvata la seconda variazione di bilancio del Comune di Campi Bisenzio, in cui l’amministrazione comunale ha deciso di stanziare, fra le altre cose, 205.000 euro per i lavori straordinari di manutenzione stradale, 50.000 euro per la messa in sicurezza delle alberature e 80.000 euro per l’efficientamento energetico delle caldaie delle scuole. “La nostra è una scelta ben precisa: manutenzione, manutenzione e manutenzione”, ha commentato il sindaco Andrea Tagliaferri. “Le strade, il verde urbano e le scuole sono tematiche di primaria importanza e per questo saranno sempre oggetto di attenzione e risorse nel prossimo bilancio”, ha aggiunto.