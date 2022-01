Campi Bisenzio, in arrivo 5 milioni di euro: finanziati dal Pnrr quattro progetti di rigenerazione urbana

CAMPI BISENZIO – Cinque milioni che andranno a finanziare quattro progetti di rigenerazione urbana nel Comune di Campi Bisenzio. I fondi sono quelli ottenuti dal dal Ministero dell’Interno, collegati al Pnrr, grazie alla partecipazione al bando: “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione […]

CAMPI BISENZIO – Cinque milioni che andranno a finanziare quattro progetti di rigenerazione urbana nel Comune di Campi Bisenzio. I fondi sono quelli ottenuti dal dal Ministero dell’Interno, collegati al Pnrr, grazie alla partecipazione al bando: “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”.

Il Comune, infatti, poteva chiedere un massimo di 5 milioni di euro (criterio basato sulla popolazione residente) e ha richiesto e ottenuto tutti i fondi disponibili: “Il Ministero – si legge in una nota – ha ammesso tutti i progetti presentati dall’amministrazione comunale che ci permetteranno innanzitutto di ammodernare e riqualificare due delle sedi comunali, quindi di riqualificare la scuola Garibaldi e migliorare lo stadio Zatopek. Tanti i punti fondamentali della vita cittadina che saranno toccati da questa “rivoluzione”, dalla scuola al Comune per finire agli impianti sportivi, nulla è stato trascurato e tutto sarà migliorato con la realizzazione dei progetti”.

Nel dettaglio, queste le opere per le quali è stato stabilito lo stanziamento di fondi nell’ambito del bando di rigenerazione urbana: Villa Rucellai (nella foto) per la quale è stato presentato un progetto per la riqualificazione da 2.520.000 euro di cui 2.188.600 euro saranno finanziati dal Pnrr; scuola Garibaldi per la cui riqualificazione sono stati previsti 3.450.000 euro di cui 1.329.900 stanziati dal Ministero; stadio Zatopek per il cui ammodernamento e manutenzione sono stati stanziati oltre 481.000 euro; Palazzo Pretorio, che l’amministrazione aveva già deciso di adeguare per migliorare la funzionalità degli uffici, per il quale sono stati ottenuti fondi per 1 milione di euro. “Il Comune dovrà contribuire alla realizzazione delle opere cofinanziandole, ma il risultato ottenuto supera le più rosee aspettative e dimostra il buon lavoro fatto nell’ottenere questo importante riconoscimento da parte del Ministero, che ci permetterà di imprimere un’impronta indelebile sul territorio grazie al recepimento dei fondi stanziati dal Pnrr”.

“Si tratta – dice il sindaco Emiliano Fossi – di una notizia meravigliosa; ora possiamo accelerare su tante progettualità che avevamo in mente e portare avanti con ancora maggior determinazione la nostra idea di città. Una città che valorizza i suoi spazi, che punta all’efficientamento economico – anche attraverso il recupero e l’utilizzo di ambienti come il Palazzo Pretorio per gli uffici comunali – e che punta alla valorizzazione dell’istruzione, dello sport e della vita pubblica. Un grazie ai tecnici e agli uffici che hanno reperito questi fondi e al personale che lavorerà su questi progetti: anche grazie al loro lavoro, Campi Bisenzio continua a crescere e a diventare una città sempre più moderna, sostenibile, inclusiva”.