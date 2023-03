Campi Bisenzio: in Comune apre uno sportello di “facilitazione digitale” a supporto dei cittadini

CAMPI BISENZIO – Apre lo sportello per la facilitazione digitale all’interno del palazzo comunale di Piazza Dante a Campi Bisenzio, che fornirà supporto a tutti i cittadini che necessitano di aiuto per usufruire dei servizi on line della pubblica amministrazione. “Il progetto – si legge in una nota – è una delle misure del Pnrr dedicate alle competenze digitali e si avvale del “Servizio civile digitale” attivato nel triennio 2022-2024 che prevede circa 9.700 operatori volontari e almeno 100 enti per servizi di facilitazione con l’obiettivo di formare almeno 1 milione di cittadini. Due volontari del servizio civile, debitamente formati dal Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, promuoveranno i servizi digitali del Comune e i servizi per l’identità digitale, in particolare: rilascio Spid (Lepida); supporto all’utilizzo di Spid, Cie e Cns; supporto alla presentazione di domande F.I.D.O.; supporto alle presentazione on line di pratiche di residenza; supporto alla presentazione online di richieste di rettifica anagrafica; supporto all’emissione di certificato anagrafico Anpr per se stessi o i propri familiari; appuntamenti per il rilascio Cie; supporto per utilizzo App Io. Lo sportello sarà aperto dal 6 marzo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13”.