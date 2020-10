Campi Bisenzio: inaugurati gli orti urbani. C’è un bando per gestirli, le domande fino al 16 ottobre

CAMPI BISENZIO – Inaugurati, a Capalle, gli orti urbani del Comune di Campi Bisenzio. Un’iniziativa per la quale l’amministrazione comunale ha aderito al progetto “Centomila orti in Toscana” e mette a bando 22 spazi da coltivare per uso familiare. Gli orti urbani campigiani sono in via Marconi e nei giorni scorsi c’è stato il taglio […]

CAMPI BISENZIO – Inaugurati, a Capalle, gli orti urbani del Comune di Campi Bisenzio. Un’iniziativa per la quale l’amministrazione comunale ha aderito al progetto “Centomila orti in Toscana” e mette a bando 22 spazi da coltivare per uso familiare. Gli orti urbani campigiani sono in via Marconi e nei giorni scorsi c’è stato il taglio del nastro che va di pari passo con la pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione ai cittadini interessati. In particolare, il bando definirà una graduatoria per l’assegnazione di 22 spazi di circa 60 metri quadrati ciascuno, da coltivare esclusivamente per uso familiare. Oltre a questi, ci saranno i cosiddetti “orti didattici”, da utilizzare per avvicinare i giovani alla conoscenza e al piacere di coltivare la terra, e gli “orti terapeutici”, dedicati alle coltivazioni ortofrutticole per l’integrazione di persone svantaggiate o anche quale supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica. “Li abbiamo inaugurati – ha detto il sindaco Emiliano Fossi – e nei prossimi giorni saranno affidati a famiglie e associazioni. Un progetto che prevede il coinvolgimento delle scuole, la sperimentazione di nuove tecniche agronomiche e la gestione sociale e condivisa degli orti. Grazie alla supervisione di UrbanCa.Re. gli “ortisti” organizzeranno anche laboratori didattici e terapeutici e destineranno parte dei loro raccolti a progetti sul territorio”. Le domande dovranno pervenire agli uffici comunali entro il 16 ottobre, per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Economia Civile al numero di telefono 0558959453.