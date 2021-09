Campi Bisenzio: iniziati i lavori di abbattimento delle piante malate per la messa in sicurezza delle vie del centro

CAMPI BISENZIO – A partire dalla giornata di oggi, venerdì 10 settembre, sono iniziati i lavori di riqualificazione del patrimonio arboreo del Comune di Campi Bisenzio. L’ufficio verde pubblico, infatti, che da qualche anno si avvale della collaborazione di agronomi per il monitoraggio delle piante presenti sul territorio comunale, ha identificato circa 20 piante malate e/o pericolose lungo via Buozzi, dal Ponte di Maccione a piazza Dante. “Laddove possibile, – si legge in una nota – l’amministrazione comunale procederà al più presto con nuove piantumazioni per sostituire gli alberi abbattuti”. “Non è mai piacevole procedere all’abbattimento di alberi – dice l’assessore all’ambiente Riccardo Nucciotti – ma ci siamo visti costretti da una situazione che avrebbe comportato pericoli anche per l’incolumità dei cittadini. Voglio ringraziare i nostri uffici per il grande lavoro di censimento del patrimonio arboreo campigiano: un patrimonio che stiamo valorizzando e che è destinato ad aumentare in maniera consistente, grazie al piano di forestazione urbana che prevede 800 alberi e 1765 nuovi arbusti in varie aree del territorio comunale”.