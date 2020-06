Campi Bisenzio: installati sette nuovi pannelli a messaggio variabile

CAMPI BISENZIO – Nuovi pannelli a messaggio variabile per le strade di Campi Bisenzio, per una maggiore informazione per i cittadini. Sono sette, in totale, i pannelli a messaggio variabile presenti e saranno utilizzati per diffondere, nelle diverse zone della città, comunicazioni e informazioni utili, in particolare, su viabilità e meteo. Sono posizionati a Capalle, in […]

CAMPI BISENZIO – Nuovi pannelli a messaggio variabile per le strade di Campi Bisenzio, per una maggiore informazione per i cittadini. Sono sette, in totale, i pannelli a messaggio variabile presenti e saranno utilizzati per diffondere, nelle diverse zone della città, comunicazioni e informazioni utili, in particolare, su viabilità e meteo. Sono posizionati a Capalle, in via Barberinese, a San Piero a Ponti, in via Pistoiese, in viale Primaldo Paolieri, in via Allende e presso il Parco della Marinella. “I pannelli sono stati donati da Toscana Energia Green nell’ambito di un più ampio e complessivo intervento di efficientamento energetico. Con questa operazione – spiega l’assessore alla mobilità Riccardo Nucciotti – vogliamo migliorare l’aspetto tecnologico e informativo per una città sempre più moderna ed efficiente”.