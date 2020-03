Campi Bisenzio, la comunità cinese distribuisce mascherine a chi è in coda per entrare alla Coop

CAMPI BISENZIO – Un aiuto per fare la spesa in sicurezza è arrivato grazie all’iniziativa della comunità cinese di Campi Bisenzio. Questa mattina, infatti, davanti al Coop.Fi di via Buozzi a Campi Bisenzio, fra le persone in fila per fare la spesa, è partita la distribuzione di mascherine. “L’iniziativa promossa dai cittadini cinesi del territorio – si legge in una nota – aiuta a tutelare ancora di più soci e clienti della cooperativa, che usufruiscono di un servizio essenziale come quello dell’approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità anche nell’emergenza Coronavirus. Gli ingressi ai punti vendita, che da questa settimana chiudono tutti i giorni alle 20 e resteranno chiusi domenica 22 e 29 marzo, sono contingentati per evitare assembramenti all’interno del punto vendita. Unicoop Firenze ha inoltre diffuso un vademecum per la spesa sicura disponibile al link https://informatorecoopfi.it/primo-piano/attualita/le-buone-regole-per-fare-una-spesa-sicura/