Campi Bisenzio: la Fidal rinvia a novembre la “Festa del cross”

CAMPI BISENZIO – La notizia era nell’aria, ieri poi è arrivata anche l’ufficialità della Fidal, che ha reso noto “di avere deciso il rinvio al prossimo autunno, in sede da destinarsi, della “Festa del cross”, manifestazione inserita in calendario nazionale sabato 14 e domenica 15 marzi a Campi Bisenzio. Alla base di questa decisione, adottata nel più generale interesse di tutela della salute dei tesserati, – si legge nella nota della federazione di atletica leggera – ci sono sia l’interpretazione del DPCM 1 marzo 2020 (che introduce, fra le altre cose, nuove misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive), sia una più generale valutazione di opportunità, legata in particolare al gran numero di partecipanti attesi da tutta Italia”. “Ringrazio di cuore gli organizzatori dell’Atletica Campi Bisenzio e l’amministrazione comunale per la passione e la dedizione con cui da un anno lavorano all’evento – queste, invece, le parole del presidente federale Alfio Giomi – la Fidal non potrà non tenerne conto”.