Campi Bisenzio: la “nuova” sezione soci Coop si presenta. E tende una mano alle associazioni del territorio

CAMPI BISENZIO – La nuova sezione sezione soci Coop si presenta. E per farlo invita a pranzo le associazioni del territorio, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, perché l’obiettivo, a media e lunga scadenza, è proprio quello di fare sempre più rete con loro. Un appuntamento che si è reso necessario dopo le dimissioni dello storico presidente Angelo Cerrato e che si è svolto al circolo Arci Dino Manetti, la “casa” dell’associazione Quarto Tempo e dei suoi ragazzi che, sotto la guida in cucina di Stefania Torresi, si sono disimpegnati come sempre egregiamente sia ai fornelli (una sessantina i coperti preparati) che nel servizio ai tavoli. A parlare dell’iniziativa e a presentare il consiglio, che resterà in carica fino al 2023, è invece Franca Frati, che di Cerrato era la vice-presidente: “La giornata al Dino Manetti è partita dal nostro desiderio di confrontarci con le associazioni campigiane e i loro volontari che maggiormente si rapportano con la sezione soci Coop. E quello che ne è venuto fuori è stato una bel momento di condivisione, con il prezioso supporto dei ragazzi di Quarto Tempo. Una giornata di condivisione e costruttiva in prospettiva futura perché nell’occasione abbiamo gettato le basi per un progetto più ampio di collaborazione e del quale ci sarà sicuramente modo di parlare in futuro”. “Un grazie di cuore, oltre che a loro, come sempre encomiabili e con i quali torneremo sicuramente a collaborare, va a tutto il consiglio e in particolare alla consigliera Stefania Torresi, il cui apporto in cucina è stato fondamentale per la riuscita della giornata”.

Presente e futuro ma anche futuro prossimo, visto che il prossimo 16 luglio il negozio Coop di Campi spegnerà 40 candeline. E, per farlo nel miglio dei modi, sono già allo studio una serie di iniziative interessanti di carattere commerciale che si svolgeranno per una settimana proprio all’interno del negozio di via Buozzi mentre il 16 luglio, giorno del “compleanno”, ci sarà una sorpresa. Idee, progetti e buoni propositi su cui, insieme a Franca Frati, sta lavorando tutto il consiglio formato da Germana Brunelli (vice-presidente), Maria Luisa Niccoli (referente per la solidarietà), Claudia Baroni (benessere), Elisabetta Ciulli (ambiente), Patrizia Dolfi (cultura), Stefania Torresi, Franco Mannini (responsabili cucina e attività), Salvatore Cacciola (ambiente), Marco Salimbeni (solidarietà), Patizia Pastorino e Lorenzo Nicocia (cultura).