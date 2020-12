Campi Bisenzio: la Pro Loco in prima fila per un Natale solidale, colorato e sicuro

CAMPI BISENZIO – L’emergenza sanitaria ha impedito quest’anno l’organizzazione di alcuni appuntamenti ormai tradizionali nel dicembre campigiano: l’assenza di alcuni eventi classici come il “Mondo di Babbo Natale”, il trenino per i bambini e la pista del ghiaccio è però compensata da altre iniziative che, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie, contribuiranno a lanciare un […]

CAMPI BISENZIO – L’emergenza sanitaria ha impedito quest’anno l’organizzazione di alcuni appuntamenti ormai tradizionali nel dicembre campigiano: l’assenza di alcuni eventi classici come il “Mondo di Babbo Natale”, il trenino per i bambini e la pista del ghiaccio è però compensata da altre iniziative che, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie, contribuiranno a lanciare un messaggio di solidarietà e speranza a tutti i cittadini. In primo luogo le luminarie nel centro città, la tenda di luci in piazza Matteotti e l’albero in piazza Fra Ristoro, realizzate dalla Pro Loco in collaborazione con Fare Centro Insieme e con il contributo di Chianti Banca. Un’illuminazione natalizia rinnovata anche a San Donnino, dove i commercianti si sono assunti l’onere maggiore delle nuove luminarie, sempre in collaborazione con la Pro Loco campigiana.

L’Associazione Insieme per la Solidarietà (AIPS) mette in vendita regali “solidali” presso la sede della Pro Campi: il ricavato sarà devoluto al fondo comunale per sostenere le persone in difficoltà economica a fronte dell’emergenza Covid. Altra iniziativa degna di nota è la realizzazione dell’albero di Natale di Villa Rucellai, addobbato con i disegni dei bambini delle scuole campigiane: “Un messaggio di speranza che ci ricorda anche il nostro debito verso le generazioni future”, dice il presidente della Pro Loco Gianni Panerai, che aggiunge: “Gli addobbi sono tutti realizzati con materiali di riciclo, ringrazio il vivaio Gori di Sant’Angelo a Lecore per aver messo a disposizione l’abete”.

Oltre alla Pro Loco, numerosi altri soggetti hanno realizzato iniziative e opere davvero lodevoli: un gruppo di cittadini ha allestito un albero di Natale in via Baracca a San Piero a Ponti con il contributo della filiale di Campi della Banca dell’Alta Toscana e un altro albero nel giardino di via Fratelli Bandiera grazie al contributo di una famiglia privata. A San Donnino l’Emporio Solidale donerà dei giocattoli ai bambini ospiti di una casa famiglia; a Sant’Angelo a Lecore i GIPS, associazione di giovani costituitasi presso il circolo Sms, ha realizzato invece un albero di Natale nel giardino pubblico.

Come ricorda il sindaco Emiliano Fossi, “sono tutte iniziative che dimostrano come Campi sia una città viva e solidale, desiderosa di mettersi alle spalle un 2020 davvero complesso nell’unico modo possibile: tutti insieme, con le armi della solidarietà e dell’impegno civico. L’emergenza di quest’anno ci ha mostrato che siamo una comunità attiva e coesa, e le iniziative promosse per queste feste da cittadini e associazioni lo confermano ancora una volta”.