Campi Bisenzio, la sede distaccata del liceo Agnoletti resta qui. Assessore Roso: “Ascoltati i bisogni della comunità”

CAMPI BISENZIO – Dubbi fugati, per chi ancora li aveva, come ha ribadito l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Campi, Monica Roso. “La sede distaccata del liceo Agnoletti resta a Campi”. “La nuova sede al Polo scientifico di Sesto Fiorentino – ha spiegato l’assessore – non sarà sufficiente ad accogliere gli studenti sestesi e […]

CAMPI BISENZIO – Dubbi fugati, per chi ancora li aveva, come ha ribadito l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Campi, Monica Roso. “La sede distaccata del liceo Agnoletti resta a Campi”. “La nuova sede al Polo scientifico di Sesto Fiorentino – ha spiegato l’assessore – non sarà sufficiente ad accogliere gli studenti sestesi e quelli campigiani. E, pertanto, in accordo con la Città Metropolitana e dopo un confronto con la dirigente scolastica, con il Comune di Sesto e con la stessa Città Metropolitana, Campi ha deciso di mettersi a disposizione facendo in modo che sul territorio campigiano potesse restare la sede distaccata del liceo”.

“L’amministrazione comunale e la dirigente scolastica del liceo – aggiunge l’assessore – hanno ascoltato i bisogni di una comunità attenta alla possibilità di investire sulla cultura e sulla formazione dei giovani e hanno ritenuto che la sede del liceo è e continuerà a essere per Campi Bisenzio un’opportunità di crescita”.

La sede associata del liceo sestese, infatti, è stata istituita a Campi nel settembre del 2001, all’interno del plesso dell’Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack e attualmente offre due diversi indirizzi di studio: liceo scientifico ordinario e liceo scientifico con opzione scienze applicate e la possibilità di aprire una sezione dell’indirizzo matematico. Attualmente all’interno dell’istituto sono presenti undici classi. “L’edificio è adeguato, in merito alla sicurezza e al superamento delle barriere architettoniche, – spiegano dalla sede dell’istituto – tutte le aule sono attrezzate con strumenti digitali e multimediali efficienti quali LIM, videoproiettori e tavolette grafiche. La sede è dotata inoltre di una rete wi-fi che copre tutti gli ambienti e una connessione a banda ultra larga (fibra ottica). Tecnologie che, in questo periodo di emergenza sanitaria, stanno permettendo di effettuare la didattica digitale integrata, mantenendo vivo il contatto e l’interazione tra docenti e studenti”. Per l’orientamento in ingresso la sede di Campi Bisenzio sta predisponendo iniziative diversificate da attuarsi sia on line che in presenza, qualora la situazione sanitaria e possa offrirne la possibilità prima della chiusura delle iscrizioni. “La sede è accogliente e offre un’ottima opportunità per chi voglia vivere la scuola in maniera attiva, – spiega la dirigente scolastica Silvia Baldaccini – gli studenti sono accompagnati, in tutte le fasi del loro percorso formativo, da docenti attenti alla valorizzazione delle singole competenze e alla costruzione di quel bagaglio culturale e critico necessario per affrontare il futuro universitario e lavorativo”.