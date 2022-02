Campi Bisenzio, le richieste di Confesercenti al Comune: “Prorogare gli ammortizzatori sociali almeno fino a giugno”

CAMPI BISENZIO – Il prolungarsi dell’emergenza pandemica ha lasciato cicatrici molto profonde anche nel tessuto socioeconomico campigiano: per questa ragione l’assessore allo sviluppo economico Ester Artese ha sottoscritto, in rappresentanza del Comune di Campi Bisenzio, il documento di Confesercenti che chiede sostegni adeguati per il settore del commercio e del turismo. In particolare, i rappresentanti […]

CAMPI BISENZIO – Il prolungarsi dell’emergenza pandemica ha lasciato cicatrici molto profonde anche nel tessuto socioeconomico campigiano: per questa ragione l’assessore allo sviluppo economico Ester Artese ha sottoscritto, in rappresentanza del Comune di Campi Bisenzio, il documento di Confesercenti che chiede sostegni adeguati per il settore del commercio e del turismo. In particolare, i rappresentanti delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, dell’artigianato e della piccola industria sottolineano innanzitutto la necessità di prorogare gli ammortizzatori sociali Covid almeno fino al 30 giugno 2022 e di disporre per le aziende ristori immediati parametrati sulla perdita di fatturato.

La Ppesidente Confesercenti di Campi Bisenzio Cinzia Danti spiega: “Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio, in modo particolare il sindaco Fossi e l’assessore Artese, per la disponibilità e collaborazione dimostrata. Con questo documento vogliamo portare avanti le richieste e proposte delle imprese profondamente colpite da questi ultimi anni di emergenza sanitaria. È necessario agire per dare un futuro alle imprese che vogliono continuare a esistere, continuando a lavorare e a dare lavoro”.

“Confesercenti – ha detto l’assessore Artese – ha lanciato un grido d’allarme che deve essere ascoltato da tutti i livelli di governo. Le richieste delle imprese sono condivise anche dalle istituzioni. Vogliamo far sapere alle PMI che le istituzioni del territorio sono presenti e hanno a cuore i loro problemi”. Anche il sindaco Emiliano Fossi è intervenuto sulla questione: “Le ferite lasciate dalla pandemia si riversano su tante piccole imprese e, a cascata, sulle famiglie dei dipendenti e dei titolari. Le attività di Campi Bisenzio hanno mostrato grande senso di responsabilità: adesso è tempo di supportare loro e i loro lavoratori con gli adeguati ammortizzatori sociali”.