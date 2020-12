Campi Bisenzio: litigano per i panni stesi ad asciugare. Rissa e coltelli nel cortile di casa, sei persone denunciate

CAMPI BISENZIO – Non si può certo dire che le festività… li abbiano resi più buoni. Ieri pomeriggio, infatti, nel cortile di un’abitazione in via Mentana, a Campi Bisenzio, se le sono date di santa ragione. Una vera e propria rissa, con tanto di bastoni, e nel corso della quale è spuntato fuori anche un […]

CAMPI BISENZIO – Non si può certo dire che le festività… li abbiano resi più buoni. Ieri pomeriggio, infatti, nel cortile di un’abitazione in via Mentana, a Campi Bisenzio, se le sono date di santa ragione. Una vera e propria rissa, con tanto di bastoni, e nel corso della quale è spuntato fuori anche un coltello. Sul posto sono intervenute le pattuglie del locale Comando Stazione Carabinieri e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Signa, oltre a due ambulanze, che hanno trasportato due feriti all’ospedale di Careggi e all’ospedale di Prato, entrambi cinesi. Così come gli altri partecipanti alla rissa, che sono stati bloccati e identificati dai militari. Il movente del violento litigio sarebbe riconducibile a motivi condominiali, in particolare a causa di alcuni panni stesi ad asciugare. Alcuni di loro erano già noti alle forze dell’ordine per piccoli precedenti. Durante la colluttazione, quattro “contro” due, ci sono stati scambi di colpi con calci e pugni da parte di entrambi i gruppi: uno dei partecipanti ha brandito anche un coltello, rinvenuto poi sul luogo della rissa e successivamente sequestrato. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i residenti. Tutti i cittadini cinesi sono stati denunciati in stato di libertà per rissa e lesioni aggravate.