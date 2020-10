Campi Bisenzio: lunedì 19 ottobre partono i lavori di asfaltatura di via Verdi

CAMPI BISENZIO – Continuano i lavori di riasfaltatura e manutenzione delle strade di Campi Bisenzio: lunedì 19 ottobre, infatti, prende il via l’intervento in via Verdi. E, come ha scritto anche il sindaco Emiliano Fossi sulla propria pagina Facebook, “entro il 30 ottobre avremo terminato il nuovo manto stradale e il rifacimento dei marciapiedi”. Per […]

CAMPI BISENZIO – Continuano i lavori di riasfaltatura e manutenzione delle strade di Campi Bisenzio: lunedì 19 ottobre, infatti, prende il via l’intervento in via Verdi. E, come ha scritto anche il sindaco Emiliano Fossi sulla propria pagina Facebook, “entro il 30 ottobre avremo terminato il nuovo manto stradale e il rifacimento dei marciapiedi”. Per consentire tali lavori verrà istituito il divieto di transito e sosta in via Verdi, altri provvedimenti riguarderanno le strade limitrofe e verranno, di volta in volta, comunicati con apposita segnaletica. “Abbiamo, inoltre, in programma – ha aggiunto il sindaco – ulteriori interventi in via Tosca Fiesoli, via del Tabernacolo e via Rossini, oltre a tratti di via Confini e San Giusto”.