CAMPI BISENZIO – Riaprono, da domani, martedì 5 maggio, con il consueto orario, i cimiteri del Comune di Campi Bisenzio. Per l’accesso sono in vigore le seguenti misure: deve essere rispettato il distanziamento fisico tra persone di almeno un metro ed è obbligatorio accedere soltanto indossando la mascherina. Per l’uso delle attrezzature comuni e per l’annaffiamento dei vasi è obbligatorio l’utilizzo di guanti monouso. Resta sempre il divieto di formazione di assembramenti.