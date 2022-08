Campi Bisenzio: minaccia una donna con un coltello e le ruba il telefono. Arrestato dai Carabinieri

CAMPI BISENZIO – I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Campi Bisenzio, nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo sul territorio, sono intervenuti in piazza Gramsci dove era stata segnalata una rapina ai danni di una donna. In particolare, da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che un uomo, poi identificato in un […]

CAMPI BISENZIO – I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Campi Bisenzio, nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo sul territorio, sono intervenuti in piazza Gramsci dove era stata segnalata una rapina ai danni di una donna. In particolare, da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che un uomo, poi identificato in un giovane marocchino, classe ’89, aveva minacciato con un coltello una donna costringendola a farsi consegnare il suo telefono cellulare dandosi alla fuga nelle vie cittadine. I Carabinieri, subito intervenuti, raccolte le prime informazioni, sono riusciti a rintracciarlo nella zona. In tasca aveva il telefono appena sottratto e il coltello. Il giovane, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di rapina e quindi condotto, su indicazione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Firenze, presso il carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida. La vittima di 59 anni è rimasta illesa e il cellulare le è stato reso immediatamente dai militari intervenuti.