Campi Bisenzio nei giorni del virus. In bicicletta e con le strade vuote

CAMPI BISENZIO – In queste settimane abbiamo visto una suggestiva Firenze ripresa con il drone ma anche alcuni Comuni della Piana, come Calenzano e Campi Bisenzio, completamente deserti, “immortalati” sempre dalle telecamere di Florence Tv. Quella che vi proponiamo oggi, invece, è una Campi Bisenzio insolita. Ripresa “dalla bicicletta” del nostro Roberto Vicario che, in un video di quasi 8 minuti, ha racchiuso tutta Campi ancora deserta o almeno con pochissime persone in giro. Un giro… a velocità un po’ più sostenuta ma non per questo priva di emozioni. Anzi. Buona visione.

P.F.N.