Campi Bisenzio: non si fermano al posto di blocco, arrestati spacciatori

CAMPI BISENZIO – I Baschi Verdi” della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Firenze, in servizio di controllo del territorio a contrasto dei traffici illeciti, a Campi Bisenzio, hanno intimato l’alt a un’auto guidata da due cittadini di origini marocchine che, alla vista dei militari, non si sono fermati e hanno tentato la fuga a bordo dell’auto. Inseguiti e raggiunti dopo alcune centinaia di metri, i finanzieri sono riusciti a far accostare in sicurezza l’autoveicolo, “provocando” tuttavia il tentativo di fuga a piedi dei due che, però, poco dopo sono stati bloccati. I successivi controlli hanno permesso di rinvenire sul veicolo fermato 30 dosi di cocaina e una somma ritenuta provento di spaccio. Un rapido riscontro ha consentito quindi di appurare che i due giovani avevano precedenti di polizia per stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio. Informato il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Firenze, sono scattate le manette e i due sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la successiva udienza del Tribunale di Firenze, che ha convalidato l’arresto.