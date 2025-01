Campi Bisenzio: nuovamente attivo lo sportello di Alia in piazza Dante 

CAMPI BISENZIO – Nuovamente attivo da lunedì prossimo, 3 febbraio, lo sportello di Alia Multiutility in piazza Dante. Dopo la chiusura dello sportello in via del Biancospino, gli utenti potranno recarsi al point per ritirare le attrezzature per la raccolta rifiuti e ricevere informazioni sulle diverse modalità di raccolta differenziata, sui servizi di raccolta rifiuti, […]

CAMPI BISENZIO – Nuovamente attivo da lunedì prossimo, 3 febbraio, lo sportello di Alia Multiutility in piazza Dante. Dopo la chiusura dello sportello in via del Biancospino, gli utenti potranno recarsi al point per ritirare le attrezzature per la raccolta rifiuti e ricevere informazioni sulle diverse modalità di raccolta differenziata, sui servizi di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade, sulla raccolta dei rifiuti ingombranti, oltre ad effettuare segnalazioni e reclami, oltrechè richiedere informazioni e verificare le posizioni tariffarie. Lo sportello, ad accesso libero,sarà aperto secondo il seguente calendario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18.30: per la consegna kit, mercoledì dalle 13 alle 17.30: per informazioni e pratiche Tari/Taric, sabato dalle 8.30 alle 13 per la consegna kit ma anche per informazioni e pratiche Tari/Taric. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888333 (da rete fissa, gratuito), 199105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571 1969333 (da rete fissa e da rete mobile).