Campi Bisenzio, Pd a congresso: Alessandro Carmignani il nuovo segretario, l’importanza dei giovani

CAMPI BISENZIO – Sabato 30 novembre, presso il circolo Rinascita, si è tenuto il congresso straordinario del Partito Democratico di Campi Bisenzio. Con tanti iscritti e simpatizzanti presenti, “segno – si legge in una nota – di un partito vivo e radicato nel territorio. La discussione, animata e appassionata, ha tracciato le linee guida per […]

CAMPI BISENZIO – Sabato 30 novembre, presso il circolo Rinascita, si è tenuto il congresso straordinario del Partito Democratico di Campi Bisenzio. Con tanti iscritti e simpatizzanti presenti, “segno – si legge in una nota – di un partito vivo e radicato nel territorio. La discussione, animata e appassionata, ha tracciato le linee guida per i prossimi anni attraverso un documento unitario largamente condiviso”. Non solo, perché “un momento di grande significato è stato il Congresso fondativo dei Giovani Democratici di Campi Bisenzio, che ha eletto Viola Vitali, 21 anni, studentessa di Scienze Politiche alla Cesare Alfieri, come nuova segretaria con il 100% dei consensi. Con il suo impegno nel sociale e nel volontariato, Viola rappresenta una nuova generazione pronta a portare una visione fresca e dinamica nel partito”.

Ma l’attenzione era ovviamente per la nomina del nuovo segretario: la scelta, come noto, è ricaduta su Alessandro Carmignani (nella foto), eletto segretario dell’Unione Comunale con il 92% dei consensi. “Alessandro, 47 anni, impiegato e già segretario dei Democratici di Sinistra e della Cgil fiorentina, è tra i fondatori del Pd e ha fatto parte dell’Assemblea Costituente Regionale”. Il congresso ha visto inoltre l’elezione di Martina Cirimele, 22 anni, come nuova segretaria del Circolo Andrea Falciani con il 94% dei consensi: studentessa di Lingue, Letterature e Studi Interculturali, “si distingue per il suo impegno nella promozione della cultura e dell’inclusione sociale. Federico Sorini, 36 anni, laureato in Giurisprudenza, è stato confermato segretario del Circolo Nord Ovest con il 100% dei consensi. Professionista nel campo della ricerca, selezione e amministrazione del personale, vanta una solida esperienza nel mondo del lavoro e delle risorse umane”.

Infine un po’ di numeri: il congresso ha rinnovato il gruppo dirigente, introducendo il 42% di nuovi membri e una significativa rappresentanza femminile, pari al 53% delle cariche elettive: “Il Pd di Campi Bisenzio – conclude il comunicato – rinnova il suo impegno verso una politica inclusiva, dinamica e orientata al futuro, con uno sguardo attento ai bisogni della comunità e alle sfide del nostro tempo”.