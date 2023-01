Campi Bisenzio per Elly Schlein: sabato 21 gennaio un’assemblea in sala consiliare

CAMPI BISENZIO – Sabato 21 gennaio la “prima” a Campi Bisenzio del comitato nato a sostegno di Elly Schlein nelle primarie che decideranno il nome del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. L’appuntamento è alle 16 in sala consiliare, alla presenza dell’onorevole Emiliano Fossi: “Il comitato – si legge in una nota – nasce dall’esigenza […]

CAMPI BISENZIO – Sabato 21 gennaio la “prima” a Campi Bisenzio del comitato nato a sostegno di Elly Schlein nelle primarie che decideranno il nome del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. L’appuntamento è alle 16 in sala consiliare, alla presenza dell’onorevole Emiliano Fossi: “Il comitato – si legge in una nota – nasce dall’esigenza di un rinnovamento radicale del Partito Democratico. Per un partito aperto, inclusivo, che allarghi la partecipazione anche con nuovi strumenti. Un partito empatico, a disposizione della società, che voglia lottare contro le diseguaglianze, la precarietà e lo sfruttamento del lavoro, che si voglia impegnare nella questione ambientale, dei diritti civili, sociali e politici nel nostro paese e nel mondo”.

“Per incentivare la partecipazione – continua il comunicato – e per aprirci al contributo di chiunque lo desideri, il comitato di Campi Bisenzio ha indetto un’assemblea pubblica in sala consiliare aperta a tutti, iscritti, militanti o semplici simpatizzanti che hanno a cuore la ricostruzione di un partito di sinistra, laico e socialista in difesa della libertà della giustizia sociale, del lavoro e dell’ambiente”. Per ulteriori informazioni inviare una e-mail all’indirizzo ellypercampi@gmail.com o consultare la pagina Facebook (referente del comitato è Angelo Cerrato 339 3207292).