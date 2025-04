Campi Bisenzio piange Filippo Biagiotti. Il Provveditore Biancalani “Per la Misericordia ha dato il cuore”

CAMPI BISENZIO – Campi ne è rimasta sconvolta. La notizia della morte, improvvisa, di Filippo Biagiotti, a soli 52 anni, ha lacerato l’animo di tanti campigiani. I familiari, ma anche tanti amici, conoscenti, clienti della tabaccheria-cartoleria che gestiva insieme alla moglie Ilaria in via Botticelli. “Filipepi”, un nome che fa quasi sorridere a fronte invece di quella che è un’autentica tragedia. Il malore, la corsa in ospedale, una timida speranza, poi sopraffatta, purtroppo, dagli eventi. E’ stato sufficiente scorrere in questi i giorni i social per rendersi conto dell’affetto che in tantissimi hanno voluto dimostrargli. Con un messaggio di “semplice” condoglianze, oppure con qualcosa di più articolato, proprio a sottolineare la tragicità del momento.

Affabile, sempre disponibile con tutti, anche chi scrive lo ricorsa con quel sorriso sornione che ispirava subito simpatia. Biagiotti, che è stato anche consigliere comunale nelle fila di Forza Italia nella consiliatura iniziata da Fiorella Alunni e poi conclusa da Adriano Chini, all’inizio degli anni duemila, è stato in questi anni particolarmente attivo sia nella Misericordia di Campi Bisenzio (era un membro del Magistrato) che nel gruppo donatori sangue Fratres, di cui era vice-presidente. “Una perdita enorme per tutti noi e per i suoi familiari in particolare, – dice il Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani – lui che alla nostra associazione ha dato il cuore. Preghiamo per lui e per la sua famiglia”. Al cordoglio si unisce anche Francesca Pardo, presidente dei Fratres campigiani: “La nostra comunità è stata scossa da una triste notizia: la prematura scomparsa del caro amico Filippo, che da più di vent’anni, oltre a donare il sangue, prestava la sua opera di volontario”. Chiunque volesse dare un ultimo saluto a Filippo, può farlo nell’oratorio della Misericordia mentre le esequie saranno celebrate domani, sabato 26 aprile, alle 10 presso la Pieve di Santo Stefano. La famiglia non chiede fiori, ma “un’offerta per la nuova ambulanza della Misericordia di Campi”.

Al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno conosciuto Filippo Biagiotti si unisce anche la redazione di Piananotizie