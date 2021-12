Campi Bisenzio, più controlli della Polizia municipale: identificate 81 persone, sequestrati hashish e cocaina

CAMPI BISENZIO – La Polizia municipale di Campi Bisenzio, a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini, ha intensificato la propria presenza in alcune zone del territorio. E, a tal proposito, il comandante Francesco Frutti (nella foto) ha incaricato i nuclei di pronto intervento e polizia di prossimità di presidiare alcune aree verdi urbane particolarmente frequentate. Coordinati da un ufficiale, gli agenti hanno passato al setaccio i giardini di Villa Rucellai, il parco della Resistenza, il giardino pubblico di piazza Gramsci e l’area retrostante la Rocca Strozzi, oltre a effettuare numerosi posti di controllo in diverse aree del territorio comunale.

Gli agenti hanno quindi identificato 81 persone, controllato 72 veicoli, verificato la regolarità di 189 Green Pass e di 24 esercizi commerciali tra cui bar, ristoranti, palestre, sale slot e così via dicendo. Inoltre, durante l’attività di bonifica delle aree verdi, sono stati rinvenuti 4,11 grammi di hashish e 2,5 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per essere vendute. In entrambi i casi sono scattate le comunicazioni di notizia di reato. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e si intensificheranno nelle giornate festive con posti di controllo sulle principali direttrici viarie che portano a Campi.

“Il presidio e la presenza sul territorio – ha commentato il comandante Frutti – continuano a essere due delle principali attività che investono gli ufficiali e gli agenti di Polizia municipale. Grazie a questo siamo riusciti a sequestrare alcune dosi di sostanze stupefacenti oltre che verificare e controllare in modo sempre più capillare e incisivo i vari Green Pass della cittadinanza sotto coordinamento della Prefettura di Firenze. Anche stavolta non posso che ringraziare gli operatori intervenuti perché hanno dimostrato un certo “fiuto” nell’individuare le sostanze stupefacenti e per il continuo e costante spirito di abnegazione nel rispetto della normativa anti Covid”.

Soddisfatto anche l’assessore alla sicurezza Riccardo Nucciotti: “La Polizia municipale si è dimostrata ancora una volta attenta alle segnalazioni dei cittadini: gli intensi controlli effettuati nelle aree verdi contribuiscono a inibire comportamenti criminali e a far sentire le persone più sicure in quelli che sono spazi di tutti”. Anche il sindaco Emiliano Fossi si complimenta con le forze dell’ordine: “Un grazie al comandante Frutti e a tutto il personale della Polizia municipale per il costante presidio del territorio. Un lavoro che non riguarda solo la lotta alla criminalità: penso anche al grande supporto al contenimento dell’emergenza sanitaria, al quotidiano lavoro di educazione civica svolto con i più giovani e alla capacità di saper ascoltare i cittadini e rispondere in maniera tempestiva alle loro segnalazioni”.