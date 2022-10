Campi Bisenzio, Publiacqua replica a Fratelli d’Italia: “Il nostro personale al lavoro da venerdì”

FIRENZE – Publiacqua ha voluto replicare alle parole pronunciate da Fratelli d’Italia Campi Bisanzio: “In merito alla nota di due esponenti politiche sul cantiere in via dei Confini, e per quanto di nostra competenza, vogliamo sottolineare come, a differenza di quanto affermato nell’articolo, il nostro personale ha lavorato da venerdì sui guasti verificatisi sulla tubazione […]



FIRENZE – Publiacqua ha voluto replicare alle parole pronunciate da Fratelli d’Italia Campi Bisanzio: “In merito alla nota di due esponenti politiche sul cantiere in via dei Confini, e per quanto di nostra competenza, vogliamo sottolineare come, a differenza di quanto affermato nell’articolo, il nostro personale ha lavorato da venerdì sui guasti verificatisi sulla tubazione dell’acquedotto e lo ha fatto, anche in orario notturno, compatibilmente con le norme di sicurezza sul lavoro, ed anche nei giorni di sabato e domenica. Tutto ciò proprio per cercare di limitare al massimo il disagio dei cittadini”.