Campi Bisenzio: quattro nuovi agenti per la Polizia municipale. La soddisfazione del comandante Frutti

CAMPI BISENZIO – Quattro nuovi agenti per la Polizia municipale di Campi Bisenzio. Grazie al progetto “Polizia di prossimità”, che viene illustrato meglio dal comandante Francesco Frutti. “Il progetto ha preso vita grazie a una convenzione realizzata tra la Regione Toscana e il Comune di Campi Bisenzio ai sensi della Legge Regionale 38/2001 “Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza urbana”. E prevede il finanziamento da parte della stessa Regione per l’assunzione di nuovi agenti di Polizia Locale da impiegare quotidianamente in attività di prossimità sul territorio. Ha preso ufficialmente vita il 10 giugno scorso ma, per vari motivi, legati al cambio di Comandante, all’espandersi improvvisamente del virus Covid 19, al blocco dei concorsi e così via dicendo, i quattro nuovi agenti sono stati assunti soltanto lo scorso dicembre”.

Nel 2019 e 2020 comunque l’attività di prossimità è stata svolta dal personale già in servizio presso il Comando che, nonostante il numero esiguo e l’impegno costante nelle attività anti Covid, ha comunque portato avanti questo importante progetto finalizzato dalla Regione Toscana. I quattro nuovi agenti sono entrati in servizio il 1 dicembre, hanno un’età compresa fra 25 e 30 anni e sono stati assunti con contratto di formazione lavoro, formazione appunto finalizzata all’apprendimento del ruolo e delle funzioni di agente di Polizia Locale.

Con le seguenti attività: pattugliamento del territorio a piedi e auto muniti, presidio dei giardini pubblici, dei parchi pubblici, dei luoghi di assembramento, contatto costante e continuo con i cittadini, lotta al degrado, al vandalismo, all’inciviltà, accertamento sanzioni regolamenti comunali e codice della strada (con particolare attenzione ai posti riservati a persone diversamente abili e agli utenti deboli della strada), accertamento di velocità con postazioni mobili nei luoghi ad alto tasso di incidentalità ed in prossimità di scuole e case di cura e riposo, contrasto all’abbandono dei rifiuti, rimozione di veicoli in stato di abbandono e privi di assicurazione, tutela e decoro ambientale, contatti con associazioni di volontariato sul territorio, attività di supporto alle pattuglie di pronto intervento impegnate sul territorio. Le attività saranno effettuate giornalmente a rotazione, in turni divisi tra mattina e pomeriggio, nelle varie frazioni del territorio con la finalità di riuscire a coprire quotidianamente e capillarmente il territorio.

“Questo – conclude il comandante Frutti – è solo il primo passo di un’attività di trasformazione del Comando che sto cercando di portare avanti e che è iniziata subito dopo la mia nomina. Nel 2020 sono stati acquistati 2 nuovi autoveicoli, in sostituzione di altrettanti destinati alla rottamazione, quest’anno invece è previsto l’arrivo di un nuovo autoveicolo da utilizzare per attività di pronto intervento. Il Comando è stato dotato di nuovi velocipedi e di monopattini da utilizzare nei parchi pubblici e nelle piste ciclabili del territorio. Sono in corso le procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di 3 nuovi Ufficiali categoria D, di 1 nuovo Agente categoria C e di personale amministrativo da destinare al Comando, che andranno a sopperire in parte le carenze di personale accusate negli scorsi anni. E’ tuttora in essere una fase di modifica delle divise di lavoro, nel corso del 2021 tutto il personale del Comando passerà all’utilizzo della divisa operativa considerata più idonea per le varie attività nelle quali è impegnata quotidianamente la Polizia Locale, insomma l’obiettivo, concordato con l’amministrazione è stato, è e sarà quello di dare un cambio di passo al Comando di Polizia Locale di Campi Bisenzio, ponendo sempre come obiettivo primario la tutela ed il decoro di Campi Bisenzio e dei propri cittadini”.

“Tutto questo – ha aggiunto l’assessore Riccardo Nucciotti con delega alla Polizia municipale – è stato possibile grazie al progetto promosso dalla Regione Toscana a cui abbiamo aderito. E’ stato un percorso lungo e anche difficile ma adesso siamo partiti e questo ci permetterà di avere una presenza ancora più capillare sul territorio. Un grazie al comandante Francesco Frutti che ha seguito tutte le procedure e un in bocca al lupo ai nuovi assunti”.