Campi Bisenzio: riaperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico e di pre e post scuola nelle scuole primarie e dell’infanzia 

CAMPI BISENZIO – Sono state riaperte, fino a martedì 26 novembre, le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico e di pre e post scuola nelle scuole primarie e dell’infanzia nel Comune di Campi Bisenzio. Le domande saranno accolte in base ai posti disponibili, anche nei casi in cui non era stato raggiunto il numero […]

CAMPI BISENZIO – Sono state riaperte, fino a martedì 26 novembre, le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico e di pre e post scuola nelle scuole primarie e dell’infanzia nel Comune di Campi Bisenzio. Le domande saranno accolte in base ai posti disponibili, anche nei casi in cui non era stato raggiunto il numero minimo previsto. Tuttavia, essendo i posti limitati, sarà stilata una graduatoria che prevede delle priorità. Le precedenze saranno assegnate ai genitori lavoratori con sedi e orari incompatibili con l’entrata e l’uscita da scuola, ai genitori con disabilità, nuclei monoparentali e genitori sottoposti a terapie salvavita. Quest’ultimo punto rappresenta una novità significativa, pensata per sostenere le persone che, pur non rientrando necessariamente nelle tutele previste dalla Legge 104, affrontano cure invalidanti come la chemioterapia. “Questo intervento nasce dalla volontà di rispondere in modo concreto ai bisogni della nostra comunità, – dice il vice-sindaco Federica Petti – abbiamo voluto introdurre la precedenza per i genitori sottoposti a terapie salvavita perché riteniamo fondamentale non lasciare indietro nessuno, soprattutto chi si trova in situazioni di fragilità temporanea. Fare politica significa rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno, cercando di non escludere nessuno. È una questione di civiltà, e il nostro impegno è garantire che i servizi scolastici siano sempre più inclusivi e vicini alle famiglie”.