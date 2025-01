Campi Bisenzio ricorda la Shoah, il vice-sindaco Petti: “Il nostro impegno? Fare memoria attiva”

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio, in collaborazione con associazioni locali e realtà culturali, organizza una serie di eventi per celebrare il giorno della memoria. “Un’occasione importante – si legge in una nota – per ricordare le vittime della Shoah, riflettere sul valore della pace e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di non […]

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio, in collaborazione con associazioni locali e realtà culturali, organizza una serie di eventi per celebrare il giorno della memoria. “Un’occasione importante – si legge in una nota – per ricordare le vittime della Shoah, riflettere sul valore della pace e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di non dimenticare”. ” Ottant’anni fa venivano scoperti e liberati i campi di concentramento in cui milioni di persone persero la vita e l’anima perché ebrei, dissidenti politici, omosessuali, asociali, apolidi, testimoni di Geova, zingari. A ottant’anni è giusto ricordare anche e soprattutto perché il nostro presente ce lo impone, – ha detto il vicesindaco Federica Petti – per questo, come giunta, abbiamo approvato una delibera importante con cui finanziamo ben due viaggi della memoria: per la prima volta i ragazzi e le ragazze di Campi Bisenzio parteciperanno al viaggio organizzato da Aned e i Comuni e le scuole della Città metropolitana che si unisce al viaggio promosso dall’amministrazione comunale e organizzato in collaborazione con Futura Memoria e le associazioni del territorio. Un impegno concreto che nasce dalla volontà dell’amministrazione di fare memoria attiva”. “Per questo ringrazio tutte le realtà che hanno organizzato eventi per il 27 gennaio e non solo – ha aggiunto – e il Teatrodante Carlo Monni per avere organizzato uno spettacolo importante che vedrà una replica dedicata a una rappresentanza di studenti delle scuole di Campi Bisenzio. Un momento importante sarà il 27 gennaio stesso alle 18.30 sotto l’atrio comunale con la cerimonia in ricordo della Shoah”.

“Per una giornata di riflessione e coscienza ospitiamo “Un autunno d’agosto”, tratto dal romanzi di Agnese Pini, a cura della compagnia Primera, al Teatrodante Carlo Monni domenica 26 gennaio e la mattina del 27 per le scuole. È uno spettacolo che affronta un tema di grande rilevanza storica e sociale, un eccidio nazi-fascisa accaduto in Toscana e il teatro è un mezzo importante per sensibilizzare i giovani, – ha aggiunto Sandra Gesualdi, direttrice della Fondazione Accademia dei Perseveranti – la memoria della Shoah non è un argomento relegato al passato, ma un tema di drammatica attualità, perché anche oggi nel mondo assistiamo a crimini contro l’umanità e guerre contro i civili. Abbiamo registrato sold out per la replica dedicata alle scuole la mattina di lunedì 27, siamo molto contenti. Per questo motivo, abbiamo deciso di offrire gratuitamente agli studenti delle scuole medie il biglietto per partecipare allo spettacolo della domenica pomeriggio, così da ampliare ulteriormente l’accesso a questo momento di riflessione”.

Tanti gli appuntamenti: venerdì 24 gennaio, alle 19.30, il Circolo Arci Rinascita ospiterà la “Cena della memoria”, organizzata in collaborazione con Futura Memoria e la sezione soci Coop di Campi Bisenzio, per sostenere il progetto “Viaggio della Memoria” promosso dall’amministrazione comunale. La giornata di sabato 25 gennaio vedrà due eventi significativi: alle 16, in sala consiliare, si terrà l’incontro “Pace, no alla guerra”, con la partecipazione di Padre Bernardo, abate di San Miniato al Monte, e di rappresentanti di Auser e Spi Cgil. A seguire, alle 17, il Teatrodante Carlo Monni ospiterà la proiezione di “La stella di Andra e Tati”, diretto da Rosalba Vitellaro, un cineforum ispirato alla vita delle sorelle Bucci, sopravvissute alla Shoah, rivolto ai ragazzi dagli 8 anni in su. Domenica 26 gennaio, alle 16.30, sempre al Teatrodante Carlo Monni, andrà in scena “Un autunno d’agosto”, spettacolo tratto dal libro di Agnese Pini, a cura di Officine della Cultura e Primera.

La giornata del 27 gennaio, dedicata ufficialmente al giorno della memoria, offrirà due momenti di riflessione: alle 18, presso Bibliocoop, si terrà “Stamattina è stato inverno”, un evento di e con Manola Nifosì, organizzato insieme a Futura Memoria, per riflettere sul valore della memoria. In contemporanea, per i più piccoli, si svolgerà il laboratorio e letture “Memorie in fiore”, in collaborazione con CIT e Unicoop Firenze. Subito dopo, alle 18.30, sotto l’atrio comunale, avrà luogo una cerimonia di commemorazione con la deposizione di un omaggio floreale presso il murale dedicato alle vittime dei lager nazisti e di tutte le prigionie. L’evento sarà organizzato in collaborazione con Aned e Anpi sezione Lanciotto Ballerini, con la partecipazione dell’amministrazione comunale. Gli eventi si concluderanno sabato 1 febbraio alle 16 con un incontro pubblico dal titolo “Dal passato al presente: memorie di guerra e speranze di pace”, in sala consiliare. Parteciperanno il vicesindaco Federica Petti e rappresentanti di Anpi, Aned ed Emergency.