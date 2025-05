Campi Bisenzio: sabato 3 maggio arrivano gli “Ambulanti del Forte dei Marmi”. Le modifiche alla viabilità

CAMPI BISENZIO – Arrivano domani, sabato 3 maggio, per la prima volta a Campi Bisenzio “Gli ambulanti di Forte dei Marmi®”, il mercato itinerante più famoso d’Italia, noto per la qualità delle sue proposte artigianali e le ultime tendenze del Made in Italy. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Campi, si svolgerà lungo via Bruno Buozzi, nel tratto compreso tra via Donizetti e via Tintori, dalle 8 alle 19. Per garantire quindi lo svolgimento in sicurezza dell’evento, dalle 6 alle 21 saranno in vigore alcune modifiche temporanee alla circolazione: senso unico alternato e transito consentito solo ai residenti in via Risorgimento (tra via Buozzi e via Verdi), via Trieste (tra via Buozzi e via Verdi), via Rossini (tra via Buozzi e via Verdi). Sarà istituito il divieto di sosta e transito in via Risorgimento (tra via B. Buozzi e civico 4a), via Trieste (dal civico 2 a via Buozzi), via Rossini (dall’incrocio con via Buozzi per circa 15 metri in direzione di via Toscanini). Per agevolare l’accesso alla zona, si segnalano i seguenti parcheggi: via Don Gnocchi, piazza Nazioni Unite, via Firenze e Villa Montalvo.