Campi Bisenzio, scadenze Tari per l’anno 2022: le tempistiche tornano al periodo pre-Covid

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio ha stabilito, con una deliberazione del consiglio comunale, le scadenze per il pagamento della Tari per l’anno 2022, riportando la tempistica al periodo pre-Covid. “Vista infatti la fine del periodo emergenziale dovuto al Coronavirus – si legge in una nota – sono state fissate le scadenze alle […]

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio ha stabilito, con una deliberazione del consiglio comunale, le scadenze per il pagamento della Tari per l’anno 2022, riportando la tempistica al periodo pre-Covid. “Vista infatti la fine del periodo emergenziale dovuto al Coronavirus – si legge in una nota – sono state fissate le scadenze alle date consolidate per il pagamento del tributo”, così suddivise: “Prima rata di acconto in misura pari al 40% di quanto dovuto in base alla situazione effettiva della banca dati, con scadenza al 30 aprile 2022; seconda rata di acconto, in misura pari al 40% di quanto dovuto in base alla situazione effettiva della banca dati, con scadenza al 30 giugno 2022; saldo con scadenza al 16 dicembre 2022. E’ prevista anche la possibilità di pagare le prime due rate di acconti in un’unica soluzione al 30 aprile 2022”.