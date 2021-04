Campi Bisenzio sceglie Cinzia Danti: guiderà la Confesercenti per i prossimi quattro anni

CAMPI BISENZIO – Confesercenti Campi Bisenzio ha eletto la nuova presidenza che resterà in carica per i prossimi quattro anni e che è composta dai seguenti imprenditori: Cinzia Danti, Francesco Migneco, Alessia Carovani, Simone Brunelli, Stefania Pignattai e Barbara Paveri. A sua volta, Cinzia Danti, appena designata come nuova presidente, ha ringraziato gli intervenuti per la fiducia […]

CAMPI BISENZIO – Confesercenti Campi Bisenzio ha eletto la nuova presidenza che resterà in carica per i prossimi quattro anni e che è composta dai seguenti imprenditori: Cinzia Danti, Francesco Migneco, Alessia Carovani, Simone Brunelli, Stefania Pignattai e Barbara Paveri. A sua volta, Cinzia Danti, appena designata come nuova presidente, ha ringraziato gli intervenuti per la fiducia accordata, chiedendo il supporto e l’impegno di tutti i colleghi imprenditori in questo nuovo ed importante incarico.

“Confido molto nel fatto che la nuova presidenza possa dare continuità al lavoro svolto in questi anni che hanno visto Confesercenti punto di riferimento per le imprese del territorio, supporto indispensabile per il centro commerciale naturale e stimolo nei confronti dell’amministrazione comunale. Un lavoro importante che dovrà proseguire, tenendo conto dei grandi cambiamenti dovuti anche alla pandemia. Pertanto sarà necessario ridefinire alcuni obiettivi futuri, sulla base di quanto stiamo vivendo e di quelli che saranno gli sviluppi, affrontando il futuro con forza e determinazione”, questo il primo commento della neo presidente.

“Le scelte politiche e amministrative future che le istituzioni proporranno dovranno trovare momenti di confronto e concertazione con le categorie e tener conto degli effetti sul tessuto economico esistente, in particolare modo su quello di prossimità. Nel definire uno scenario di sviluppo crediamo sia necessario valutare seriamente tutte le ricadute, tenendo conto della funzione fondamentale di tenuta, anche sociale, che svolgono i piccoli esercenti di vicinato. Negli ultimi anni sono state recuperati immobili di proprietà comunale e riportate in centro alcune funzioni (uffici comunali), pensiamo sia la strada giusta che sarà incoraggiata ulteriormente dalla nostra associazione. Lo stesso intervento di riqualificazione di piazza Gramsci, sollecitato con forza da Confesercenti, è stato importantissimo”.

“Confidiamo possa completarsi il piano di rivitalizzazione del centro cittadino che, già in questi giorni, sta mostrando la realizzazione, da parte del Comune di Campi Bisenzio di interventi di arredo urbano importanti, condivisi con la nostra associazione. In prospettiva crediamo che la realizzazione del progetto della linea 4 della tramvia Leopolda – Le Piagge – San Donnino – centro Campi Bisenzio rappresenti un intervento fondamentale che la nostra associazione sostiene con forza. Sono molto soddisfatta della composizione della nuova presidenza che raccoglie al proprio interno la rappresentanza di categorie diverse, oltre che una attenzione alle frazioni della nostra Città”, ha concluso Danti.

Christian Domizio nel suo discorso conclusivo come presidente di Campi Bisenzio “ha ringraziato i colleghi per il supporto e la collaborazione di questi anni e ha fatto gli auguri di buon lavoro alla nuova presidente e a tutto il consiglio”. Mentre per Francesco Chini, responsabile sindacale Area Metropolitana “grazie al lavoro di questi anni con Christian Domizio alla guida della Confesercenti di Campi Bisenzio, si è giunti a un importante rinnovamento che vede nella nuova presidente il filo di continuità dell’azione sindacale che, nei prossimi anni sarà messa in campo con grande determinazione. Le nostre imprese auspicano una pronta riapertura in sicurezza di tutte le attività e Confesercenti, anche a livello locale, resta a disposizione per ogni necessità: dalla tutela sindacale ai servizi e consulenze specifiche, utili ad affrontare adeguatamente la ripartenza”.