Campi Bisenzio: scuola, festa di fine anno nel parco di Villa Montalvo. A turni

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio, come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Emiliano Fossi, organizza la festa di fine anno scolastico riservata agli alunni dell’ultimo anno di ciascun ordine scolastico nel parco di Villa Montalvo, alla tensostruttura Ubert Scarlini. Il saluto si svolgerà nei giorni di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 giugno. “La partecipazione – dicono gli assessori Monica Roso e Riccardo Nucciotti – sarà spontanea, libera e volontaria, ma siamo sicuri, viste anche le tante sollecitazioni ricevute dalle famiglie, che possa rappresentare un’occasione importante per restituire ai bambini e alle famiglie una parte di senso di comunità e di socialità di cui sono stati privati a causa dell’emergenza sanitaria”.

Questo il calendario:

Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini – lunedì 15 giugno, scuole dell’infanzia dalle 9 alle 10, scuole primarie dalle 10 alle 11, scuole medie dalle 11 alle 12;

Istituto Comprensivo Margherita Hack – martedì 16 giugno, scuole dell’infanzia dalle 9 alle 10, scuole primarie dalle 10 alle 11, scuole medie dalle 11 alle 12;

Istituto Comprensivo Giorgio La Pira – mercoledì 17 giugno, scuole dell’infanzia dalle 9 alle 10, scuole primarie dalle 10 alle 11, scuole medie dalle 11 alle 12.

I partecipanti alla festa dovranno attenersi alle seguenti regole: si potrà accedere all’area individuata solo ed esclusivamente nell’orario e nel giorno indicato; le tempistiche comunicate andranno rigorosamente rispettate, non sarà possibile trattenersi una volta terminato l’incontro; l’ingresso e l’uscita saranno adeguatamente contingentati e gestiti; è opportuno che l’alunno sia accompagnato da un solo familiare; sia il bambino che l’accompagnatore devono essere in buona salute. Se nei giorni precedenti l’appuntamento dovessero insorgere sintomi anche lievi (febbre, tosse, raffreddore, mal di gola), “vi chiediamo – si legge in una nota – di non partecipare”. Non sarà possibile utilizzare i servizi igienici; si ricorda di indossare la mascherina; l’adulto dovrà vigilare e sorvegliare il minore che accompagna. “Si richiede – conclude – la massima collaborazione nel rispetto delle poche ma essenziali regole indicate al fine di garantire un sereno svolgimento dell’incontro”.