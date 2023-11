Campi Bisenzio sempre meno “al buio”: rialimentate tutte le cabine del Comune

CAMPI BISENZIO – Prosegue il miglioramento del servizio elettrico in Toscana dopo i disservizi provocati dalla forte ondata di maltempo che ha interessato il territorio regionale. Alle 18 di oggi, domenica 5 novembre, come spiega in una nota Enel, grazie alle riparazioni già effettuate e a 71 gruppi elettrogeni installati e attivati, il numero di clienti disalimentati è sceso sotto le 3.000 utenze, nonostante il forte vento e le […]

CAMPI BISENZIO – Prosegue il miglioramento del servizio elettrico in Toscana dopo i disservizi provocati dalla forte ondata di maltempo che ha interessato il territorio regionale. Alle 18 di oggi, domenica 5 novembre, come spiega in una nota Enel, grazie alle riparazioni già effettuate e a 71 gruppi elettrogeni installati e attivati, il numero di clienti disalimentati è sceso sotto le 3.000 utenze, nonostante il forte vento e le piogge battenti nella notte avessero provocato un ulteriore incremento dei disalimentati. Nel dettaglio, permangono situazioni con piano di lavoro in corso a Campi Bisenzio), Pescia, Prato, Aulla, Capannori e Pescaglia (Lucca).

In particolare, si registrano miglioramenti significativi a Campi Bisenzio, dove intorno alle 20, con l’installazione dell’ultimo gruppo elettrogeno da 1.000 kVA, sono state rialimentate tutte le cabine di Campi Bisenzio che trasformano l’energia da media a bassa tensione e portano elettricità nelle abitazioni. “All’attivazione del gruppo un grande applauso spontaneo della popolazione ha commosso anche i tecnici di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e che da giorni sta operando per ripristinare l’approvvigionamento elettrico alla cittadinanza. Il contingente di 550 persone, già operativo da giorni, continua a rafforzarsi con mezzi e risorse in arrivo anche da altre regioni, a conferma dell’impegno garantito dall’azienda in questi giorni”.