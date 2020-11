Campi Bisenzio, sgomberata dalla Polizia municipale area occupata abusivamente

CAMPI BISENZIO – Nonostante l’emergenza Covid e “le attività di vigilanza, previsione e repressione delle violazioni in materia di comportamenti vietati anti contagio – si legge in una nota – continua il lavoro sul territorio delle pattuglie del Corpo della Polizia Municipale di Campi Bisenzio”. “Quindici veicoli, – spiega il comandante Francesco Frutti – comprendenti […]

“Quindici veicoli, – spiega il comandante Francesco Frutti – comprendenti autoveicoli, roulotte, camper, rimorchi e parti di giostre e attrazioni, da mesi occupavano abusivamente un’intera area di parcheggio pubblico situato nei pressi del centro cittadino. E sono state numerose le segnalazioni che da settimane giungevano alla centrale operativa del Comando. Questa mattina, quindi, è scattato l’accertamento delle pattuglie che hanno provveduto a contestare ai proprietari dei mezzi varie violazioni al regolamento di Polizia Urbana del Comune, finalizzato alla salvaguardia della sicurezza e del decoro del suolo pubblico. Gli stessi, inoltre, erano privi di qualsiasi titolo abilitativo e autorizzativo per l’occupazione dell’area pubblica in questione. Erano soltanto in possesso di una vecchia autorizzazione rilasciata dal Comune per poter svolgere l’attività in forma itinerante di attività di giostrai, autorizzazione non utilizzabile da mesi a causa dell’emergenza Covid”.

“Le operazioni – conclude Frutti – si sono svolte con il massimo della sicurezza rispettando le norme anti Covid e permettendo che i responsabili, e per questo sanzionati, lasciassero l’area occupata abusivamente e ripristinassero allo stato iniziale i luoghi facendosi carico anche delle pulizie dell’area stessa. Con questa operazione viene resa fruibile un’area di parcheggio nelle vicinanze del centro di Campi, studi medici e aree attrezzate per l’attività sportiva che recentemente era stato impropriamente occupato da soggetti che non avevano titolo. Voglio ringraziare ancora una volta gli agenti e l’ufficiale intervenuti in quanto, oltre al costante lavoro di attuazione dei protocolli anti Covid, hanno portato a termine questa operazione senza alcun problema e permettendo alla comunità di potersi “riappropriare” di un’area pubblica del territorio”.