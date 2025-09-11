Campi Bisenzio “si accende” con la Notte bianca: negozi aperti, si presentano le associazioni sportive del territorio

CAMPI BISENZIO – Il centro di Campi Bisenzio si prepara a vivere una serata speciale: la Notte bianca. Programmata inizialmente per mercoledì 10 settembre, è stata rinviata a venerdì 12 settembre a causa dell’allerta meteo prevista. Dalle 18, quindi, i negozi resteranno aperti con i saldi di fine estate, offrendo l’occasione di fare acquisti e vivere il centro. Dalle 21.15, invece, in piazza Fra Ristoro, si terrà la presentazione delle associazioni sportive del territorio: un momento importante per far conoscere l’impegno delle realtà locali e la grande varietà di discipline praticate a Campi Bisenzio e incontrare allenatori e atleti. “L’iniziativa, promossa dal Comune di Campi Bisenzio in collaborazione con i commercianti e le associazioni, – si legge in una nota – vuole valorizzare il tessuto sociale ed economico cittadino, creando un’occasione di incontro e condivisione per tutta la comunità”.