Campi Bisenzio: sospesa per cinque giorni la licenza a una discoteca

CAMPI BISENZIO – I Carabinieri della Compagnia di Signa hanno notificato, ai sensi dell’articolo 100 del T.u.l.p.s, un provvedimento di sospensione per cinque giorni dell’attività “di pubblico spettacolo con intrattenimento danzante” al titolare di una discoteca del centro di Campi Bisenzio. La misura, infatti, scaturisce in base all’esito dell’attività di controllo effettuata negli ultimi mesi dagli stessi Carabinieri della Compagnia di Signa “in relazione – si legge in una nota – alla segnalazione di diversi episodi di turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica. La proposta di sospensione dell’attività prende spunto da diverse segnalazioni ed esposti presentati dai residenti della zona, i quali lamentavano principalmente una situazione di pericolosità e di degrado causata dall’attività della discoteca, soprattutto in relazione al disturbo provocato dagli avventori fino alle prime ore del mattino”. Negli ultimi mesi la la discoteca è stata oggetto di vari interventi a seguito di fatti che pregiudicavano l’ordine e la sicurezza pubblica nonché per le segnalazioni di disturbo provocate dai frequentatori del locale ai quali, anche di giovanissima età e minorenni, venivano somministrate bevande alcoliche. E’ stato, inoltre, accertato che il locale è frequentato da persone segnalate per svariati precedenti di polizia.