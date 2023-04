Campi Bisenzio, Tagliaferri: “Autobus gratuiti per chi ha meno di 19 anni e una linea notturna per Firenze nel fine settimana”

CAMPI BISENZIO – Dopo avere ribadito il proprio no convinto all’aeroporto e confermato che “la tramvia che collega Campi con Novoli è ciò che serve a Campi”, il candidato sindaco Andrea Tagliaferri, sostenuto dalle liste SI Campi a Sinistra, Fare Città e Sì Parco della Piana – No aeroporto e Movimento 5 Stelle, illustra, così come egli stesso lo […]

CAMPI BISENZIO – Dopo avere ribadito il proprio no convinto all’aeroporto e confermato che “la tramvia che collega Campi con Novoli è ciò che serve a Campi”, il candidato sindaco Andrea Tagliaferri, sostenuto dalle liste SI Campi a Sinistra, Fare Città e Sì Parco della Piana – No aeroporto e Movimento 5 Stelle, illustra, così come egli stesso lo ha definito, “un nuovo tassello del proprio programma elettorale. Una proposta innovativa e che mai si era sentita in precedenza: autobus gratuiti per chi ha meno di 19 anni e una linea notturna per Firenze nel fine settimana”. Un provvedimento che interessa 2.561 ragazzi campigiani di età compresa fra i 14 e i 19 anni per una spesa inferiore a 400.000 euro.

Queste le principali misure del progetto “Giovani in movimento” presentato questa mattina all’interno del proprio comitato elettorale e che si pone tre obiettivi principali: “Sostenere le famiglie dei ragazzi, in particolare studenti, che ogni mattina sono costretti a raggiungere Prato, Sesto Fiorentino o Firenze per andare a scuola; dare una spinta decisiva in direzione di una mobilità sostenibile e collettiva, al posto dell’abuso del mezzo privato; e rafforzare i collegamenti tra Campi e Firenze, in sinergia con l’arrivo nel comune campigiano della linea 2 della tramvia”.

“Abbiamo già fatto i conti e il progetto “Giovani in movimento” è più che sostenibile, – spiega Tagliaferri – a Campi abbiamo più di duemila ragazzi che per andare alle scuole superiori non hanno alcuna alternativa: o prendono il motorino, o prendono l’autobus, o si fanno portare dai genitori in auto. Noi vogliamo incentivare la seconda soluzione, azzerando i costi per le famiglie e riducendo contemporaneamente il numero di veicoli in circolazione. Ecco perché la prima iniziativa della mia Giunta, una volta eletto sindaco, sarà quella di organizzare un tavolo di lavoro con Autolinee Toscane per avviare questa rivoluzione della mobilità nel più breve tempo possibile”. “La speranza – aggiunge il candidato sindaco – è quella che Campi diventi un modello che possa essere replicato nei piccoli e grandi Comuni della Toscana”.

Il tavolo con Autolinee Toscane sarà necessario anche per l’istituzione di una linea notturna nei giorni festivi verso Firenze e per il ripristino del servizio di personal bus, utile a collegare i quartieri di Sant’Angelo a Lecore – San Piero a Ponti – San Donnino – Santa Maria – San Lorenzo – San Martino – Capalle e Rosi al centro di Campi. Un progetto che si inserisce in un più ampio piano della mobilità pubblica che prevede il rafforzamento dei collegamenti verso Sesto Fiorentino e verso Calenzano. “Fondamentale – conclude Tagliaferri – sarà anche rivedere il progetto del prolungamento della linea 2 della tramvia che dall’aeroporto arriverà fino a Campi. Voglio essere chiaro: il capolinea previsto in piazza Aldo Moro va ripensato e spostato più indietro, al di fuori del parco“.