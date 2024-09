Campi Bisenzio: trasporti, quattro nuove corse per gli studenti del liceo Agnoletti. E per la prima volta c’è anche Signa

CAMPI BISENZIO/SIGNA – Quattro nuove corse di Autolinee Toscane da Campi Bisenzio a Sesto Fiorentino (una per l’entrata a scuola e tre per l’uscita) per gli studenti che frequentano il liceo Agnoletti, ma anche per i cittadini che hanno necessità di spostarsi con i mezzi pubblici. on un’ulteriore novità non di poco conto, ovvero che […]

CAMPI BISENZIO/SIGNA – Quattro nuove corse di Autolinee Toscane da Campi Bisenzio a Sesto Fiorentino (una per l’entrata a scuola e tre per l’uscita) per gli studenti che frequentano il liceo Agnoletti, ma anche per i cittadini che hanno necessità di spostarsi con i mezzi pubblici. on un’ulteriore novità non di poco conto, ovvero che per la prima volta due di queste, una la mattina e l’altra al termine delle lezioni, passeranno anche da Signa. A illustrare tutte le novità il vice-sindaco e assessore all’istruzione Federica Petti, l’asssessore a viabilità e Tpl Daniele Matteini e l’assessore all’istruzione del Comune di Signa Marcello Quaresima. Un servizio, questo, dedicato in particolare agli studenti del liceo Agnoletti di Campi Bisenzio che, a causa dei lavori presso la sede scolastica, verranno trasferiti temporaneamente a Sesto Fiorentino, ma esteso a tutti i cittadini che usano i mezzi pubblici per i loro spostamenti.

“Ci siamo interfacciati con Autolinee Toscane fin da subito – ha detto l’assessore Petti – per cercare quanto possibile di ovviare il disagio dovuto al trasferimento delle due classi del liceo Agnoletti di Campi Bisenzio verso la sede centrale di Sesto Fiorentino cogliendo l’occasione per aumentare le corse degli autobus per tutti gli studenti che da Campi Bisenzio raggiungono le scuole di Sesto Fiorentino. Non solo, sarà un’occasione per collegare Signa, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino e la linea potrà essere usata anche dai lavoratori. Ci sarà una fase sperimentale, finanziata interamente dai Comuni di Campi Bisenzio (75%) e Signa (25%), per un totale di 25.000 euro, in base al numero degli studenti, che durerà fino a dicembre: in questi mesi monitoreremo il reale utilizzo delle corse aggiuntive e, se risulterà una soluzione utilizzata, sicuramente porteremo al tavolo regionale l’esigenza di mantenere definitivamente le corse. Per questo ringrazio il comune di Signa per avere da subito aderito a questa iniziativa e l’assessore Matteini per il supporto”.

“Sono più di 400 i ragazzi che ogni mattina raggiungono le scuole di Sesto Fiorentino da Campi Bisenzio – ha aggiunto l’assessore Matteini – e questo servizio è stato necessario per potenziare e favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici e di unire i tre Comuni limitrofi fra loro. Anche per quest’anno, inoltre, ci saranno risorse comunali poi il rimborso per il Tpl per gli studenti campigiani”. “Grazie alla collaborazione fra i due Comuni – queste le parole dell’assessore Quaresima – siamo riusciti a garantire un servizio di trasporto idoneo per gli studenti che per l’anno scolastico 2024/2025, dovranno spostarsi dalla sede di Campi Bisenzio del liceo Agnoletti a quello di Sesto Fiorentino del medesimo istituto. L’unità di intenti dimostrata è la dimostrazione che creare una rete territoriale per fare sinergie fra Comuni vicini risulta essere una carta vincente. La vicenda attuale del liceo Agnoletti dimostra inoltre l’importanza di avere un’offerta didattica radicata e diffusa sul territorio, tale che possa rimuovere qualsiasi ostacolo all’accesso all’istruzione dei nostri giovani e, pertanto, il Comune di Signa auspica che in futuro anch’esso possa ospitare un istituto superiore che possa rappresentare un’ulteriore possibilità di scelta per gli studenti della Piana”.

A partire dal 16 settembre, quindi, la linea 86 introdurrà sei nuove corse dedicate agli studenti del liceo Agnoletti di Campi Bisenzio, che, a causa dei lavori presso la sede scolastica, verranno trasferiti temporaneamente a Sesto Fiorentino. Le nuove corse saranno operative dal lunedì al venerdì, in corrispondenza degli orari di ingresso e uscita da scuola. Tutti gli orari, i dettagli sui percorsi e le fermate sono disponibili sul sito web di Autolinee Toscane.