Campi Bisenzio: ultimati i lavori di somma urgenza post alluvione del Consorzio di Bonifica

CAMPI BISENZIO – Una spesa complessiva di 800.000 euro: è quella che si resa necessaria per portare a termine i lavori di somma urgenza, da parte del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, in seguito all’alluvione del novembre scorso. “Dopo i primi interventi post alluvione – spiegano dal Consorzio – abbiamo continuato a lavorare, senza sosta, per il completamento fino a riportare alle condizioni preesistenti, gli argini rotti o gravemente danneggiati dei corsi d’acqua del Comune di Campi Bisenzio. In particolare si è continuato a lavorare sempre in regime di somma urgenza, sulla base delle competenze definite dall’apposita ordinanza commissariale regionale, sul Torrente Marinella di Travalle per 150.000 euro, sempre sul Marinella di Travalle e Fosso del Ciliegio intorno alla autostrada A11 per altri 350.000 euro e sul Bisenzio sull’argine sinistra a Capalle per 300.000 euro. Solo adesso, avendo riportato gli argini alle quote e alle dimensioni strutturali di partenza e realizzate anche le ultime rifiniture, si possono dichiarare chiuse le urgenze per quanto riguarda i lavori affidati al Consorzio”. Solo sul territorio comunale di Campi Bisenzio il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno ha poi indicato al Commissario regionale per l’emergenza alluvione, Eugenio Giani, altri 18 interventi prioritari per un valore complessivo di poco meno di 105 milioni di euro al momento al vaglio delle autorità regionali e nazionali, in attesa di finanziamento.