Campi Bisenzio: un arcobaleno di pace per le vie del centro storico

CAMPI BISENZIO – Un arcobaleno di pace e di colori. E’ quello che si è snodato ieri per le strade del centro storico di Campi Bisenzio, animate appunto dall’iniziativa “Arcobaleno di pace”, un evento organizzato con il supporto del vice-sindaco Federica Petti, nata da un’idea degli alunni della scuola secondaria di primo grado Matteucci, raccolta e implementata dalla professoressa Giuditta Niccoli. Gli studenti hanno “marciato” infatti uniti per promuovere un messaggio di speranza, solidarietà e non violenza. “Abbiamo supportato questo progetto – hanno dichiarato Francesco Giari e Cristina Domenichini, dirigenti scolastici dei plessi scolastici coinvolti – per il valore educativo e per l’ impegno con il quale gli studenti e le studentesse hanno voluto esprimere la volontà di richiamare l’attenzione di tutta la comunità su due tematiche importanti come la pace e la difesa dei diritti umani nella valorizzazione delle diversità”.