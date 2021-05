CAMPI BISENZIO – Verbali di carta addio: la Polizia municipale li sostituisce con una App. Gli agenti svolgeranno le attività di controllo e di verbalizzazione in modalità completamente “smart” grazie a un’applicazione che invierà i dati direttamente al software: redigeranno i preavvisi in modalità guidata evitando possibili errori di inserimento e sugli atti consegnati all’utente verrà inserito il numero identificativo univoco del versamento che garantirà l’univocità del pagamento e l’associazione dello stesso al servizio erogato. Rimarrà in via residuale, esclusivamente per emergenze o eventuali malfunzionamenti della strumentazione, il classico “blocchetto” con carta e penna che andrà comunque piano piano a sparire.

Non sarà la sola novità: contestualmente all’entrata in scena della Ap, infatti, sarà possibile pagare mediante la piattaforma pago PA le sanzioni on line attraverso i canali messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) come home banking e App mobile; presso gli sportelli dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP); presso gli sportelli degli uffici postali; presso le tabaccherie e gli esercizi aderenti al circuito, oppure tramite la App IO o altre App di pagamento. “L’obiettivo – spiega il comandante della Polizia municipale, Francesco Frutti – è quello di migliorare la dotazione tecnologica del Corpo per rendere sempre efficiente ed efficace la sua opera, tenendo sempre massima attenzione alla sicurezza degli operatori e dei cittadini. Questi strumenti snelliranno l’operatività più snella e faciliteranno la compilazione dei verbali e dei preavvisi”.



Gli fa eco l’assessore alla sicurezza Riccardo Nucciotti: “Dopo le nuove divise operative, nuovi veicoli di servizio e l’introduzione della Polizia di prossimità, la digitalizzazione dei processi è l’ennesimo passo avanti per rendere più efficiente la nostra Polizia municipale e permettere agli agenti di essere più vicini al cittadino sotto ogni punto di vista: gli operatori potranno impegnare maggior tempo alla molteplici esigenze e richieste di intervento effettuate dalla cittadinanza”. “La digitalizzazione dei procedimenti di accertamento e pagamento – aggiunge il sindaco Emiliano Fossi – rientra in una logica più ampia che investe tutto il rapporto tra amministrazione e cittadini. L’obiettivo è facilitare i sistemi di pagamento per i cittadini e snellire processi burocratici che portano via tempo e risorse. Una Polizia Municipale più digitalizzata significa anche una Campi Bisenzio più sicura”.