Campi Bisenzio: via libera alla Circonvallazione Ovest. Nel 2025 la partenza dei lavori

CAMPI BISENZIO – Approvato il progetto definitivo per la Circonvallazione Ovest, “un’infrastruttura strategica – spiegano dal Comune – che rappresenta il più grande investimento mai gestito, con un finanziamento complessivo di 12,5 milioni di euro della Regione Toscana”. Il progetto prevede infatti la realizzazione di un nuovo collegamento viario, suddiviso in tre tratti, che si estende dalla rotatoria di via Narciso Parigi fino alla rotatoria sulla Circonvallazione Sud, in via Barberinese. “Si tratta di un’importante opera strategica, destinata a liberare via Barberinese dal traffico cittadino e, al tempo stesso, a unire Capalle alla Circonvallazione Sud, migliorando significativamente la mobilità tra le diverse aree del territorio. Dopo 20 anni, il 2025 sarà un anno decisivo per la realizzazione dell’opera: entro l’anno sarà indetta la gara d’appalto, seguita dalla posa della prima pietra, che segnerà il via ufficiale ai lavori”.