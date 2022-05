“Campi cambia”, via al percorso partecipato per il Piano operativo. In ogni frazione ci sarà un punto di ascolto

CAMPI BISENZIO – Prende il via il percorso partecipato relativo al Piano operativo del Comune di Campi Bisenzio, lo strumento che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale. “Il Piano operativo – si legge in una nota – disegna la città del futuro prevedendo gli interventi che potranno essere fatti sul territorio per i prossimi […]

CAMPI BISENZIO – Prende il via il percorso partecipato relativo al Piano operativo del Comune di Campi Bisenzio, lo strumento che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale. “Il Piano operativo – si legge in una nota – disegna la città del futuro prevedendo gli interventi che potranno essere fatti sul territorio per i prossimi 5-10 anni e una parte fondamentale di questo processo è la partecipazione dei cittadini; si compone di 31 macro-progetti suddivisi in quattro scenari: Campi respira, Campi si muove, Campi cresce e Campi si rinnova”.

Tra questi progetti, per esempio, l’arrivo della linea 4 della tramvia che collegherà il centro di Firenze al centro di Campi Bisenzio con un tracciato di 12 chilometri che sarà percorso in circa 35 minuti. Due nuove scuole: una in via Prunaia e una a San Martino, 25 chilometri di piste ciclabili che collegheranno i vari punti del comune con le zone di area vasta consentendo di incrementare la mobilità dolce. La realizzazione di circonvallazioni che permetteranno la circolazione esterna alla città, collegando il centro urbano con i principali Comuni della Piana e dei dintorni (Firenze, Prato, Sesto Fiorentino e Signa). Tra i progetti di forestazione spicca quello della “Green line”, un’autostrada verde sviluppata con il professor Stefano Mancuso che prevede la piantumazione di alberi e arbusti lungo le arterie di maggior traffico della vittà.

Sarà realizzata inoltre la Casa della comunità, un polo di servizi e di attività per i cittadini che servirà l’area fiorentina nord ovest e sarà situata in via Prunaia. Infine la trasformazione della zona di Villa Rucellai che diventerà un polo culturale con al centro la Villa, nuovi interventi urbanistici, risistemazione totale del parco e della viabilità e soprattutto l’arrivo del capolinea della tramvia.

Tutti i progetti potranno essere approfonditi dai cittadini in punti di ascolto che saranno allestiti in ogni frazione: qui saranno presenti tecnici comunali e amministratori che potranno spiegare i progetti, ma soprattutto sarà possibile per i cittadini dire la propria opinione su quanto previsto nel Piano operativo. Per questo è stato approntato un questionario che i cittadini potranno compilare on line tramite la piattaforma BiPart e anche nei punti di ascolto, con l’aiuto del personale comunale. Si svolgeranno anche tre assemblee rivolte alla cittadinanza: “La finalità – conclude il comunicato – è quella di coinvolgere tutta la popolazione nel cambiamento di Campi Bisenzio dei prossimi anni puntando sulla partecipazione che permetterà a tutti di esprimere il proprio parere e di influire sui futuri assetti cittadini”.