Campi città del Natale. In tanti nel fine settimana fra shopping, mercatini e voglia di spensieratezza

CAMPI BISENZIO – “Campi città del Natale, l’atmosfera di cui avevamo tanto bisogno: stupore, emozione, meraviglia”. L’assessore al commercio del Comune di Campi, Ester Artese, lo ha ribadito più volte sulla propria pagina Facebook. E, come testimoniano anche le fotografie che pubblichiamo qui di seguito, nell’ultimo fine settimana il centro del nostro Comune ma anche “Il villaggio di Babbo Natale” a Villa Montalvo hanno fatto registrare davvero tante presenze. Fine settimana in cui è stata inaugurata anche la pista del ghiaccio.

Ma quello realizzato in occasione delle festività natalizie a Campi Bisenzio (Fare Centro Insieme, il centro commerciale naturale di Campi Bisenzio, ha curato l’allestimento delle attrazioni nel centro cittadino) è un programma davvero ricco di appuntamenti: luminarie, mercatini, stand artigianali, giostre, laboratori per bambini e tanto altro ancora. Numerose anche le attività organizzate dall’Oratorio Totus Tuus, che si svolgeranno nel chiostro e nei locali di piazza Matteotti: tutti i sabati e le domeniche sarà presente il presepe a grandezza naturale con animali viventi. Fino al 18 dicembre i laboratori per bambini allieteranno i sabati dell’Oratorio, che avrà come giornate clou l’8 dicembre, data di accensione del grande albero di Natale, e il 6 gennaio, giorno in cui si potrà assistere alla tradizionale cavalcata dei magi. Un altro protagonista del natale campigiano sarà la Pro Loco, che dal 13 novembre ospiterà nei locali di via Roma 2 il Mercatino dell’AIPS: sono previste anche iniziative in collaborazione con la Casa dell’Acqua e con gruppi di cittadini che vorranno realizzare qualcosa nei diversi centri del territorio, anche grazie al sostegno di sponsor come Chianti Banca e Consiag.

Il calendario delle attività

Il Mondo di Babbo Natale – Villa Montalvo: dalle 10 alle 18.45, fino al 6 gennaio. Sabato, domenica e giorni festivi

Mercatino AIPS: presso la sede della Pro Loco – via Roma 2, fino al 6 gennaio, sabato, domenica e giorni festivi

Oratorio Totus Tuus: piazza Matteotti, fino al 18 dicembre: tutti i sabati laboratori per bambini; inoltre, tutti i sabati e le domeniche: presepe a grandezza naturale

Trenino per i bambini Piazza Matteotti – Villa Montalvo orari dalle 10 alle 18.45. Novembre: sabato 27 e domenica 28, dicembre: sabato 4, domenica 5, mercoledì 8, sabato 11, domenica 12, sabato 18, domenica 19. Gennaio: giovedì 6

8 dicembre: accensione dell’albero di Natale

6 gennaio: cavalcata dei Magi