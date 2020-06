Campi e Signa: “Il nostro grazie al Lions Club Le Signe per il costante aiuto negli anni”

CAMPI BISENZIO / SIGNA – I Comuni di Campi e Signa, nella persona dei rispettivi assessori alle politiche sociali, Luigi Ricci e Chiara Giorgetti, dicono grazie al Lions Club Le Signe, realtà che racchiude appunto i territori di Campi Bisenzio, Signa e Lastra a Signa. E lo fanno per esprimere la loro gratitudine per il costante aiuto avuto nel corso degli anni ma anche in occasione dell’emergenza sanitaria. Un periodo che ha visto e che vede tante persone in difficoltà e che ha portato il club – che anche in passato aveva donato dei buoni spesa che erano gestiti dai servizi sociali, oltre a organizzare un annuale momento conviviale per far incontrare le fragilità presenti nei vari Comuni – a fare una donazione di 500 euro, sempre in buoni spesa, all’amministrazione comunale campigiana (che utilizza queste risorse direttamente “in questa fase grigia”, come ha specificato l’assessore Ricci) e di 500 euro all’amministrazione comunale signese (dove invece c’è una gestione “indiretta”, ovvero coinvolgendo alcuni commercianti). Da qui il grazie di entrambi i Comuni al Lions Club Le Signe, rappresentato nell’occasione dal “past president” Mario Paoli.