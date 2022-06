Campi è viva, “Campi Viva”: dal ballo allo sport, passando per la gastronomia e la musica, tutti gli eventi dell’estate campigiana

CAMPI BISENZIO – “Campi Viva”, o anche Campi è viva. Giochi di parole a parte, l’amministrazione comunale campigiana, con gli assessori alle politiche culturali, Monica Roso, e allo sviluppo economico, Ester Artese, ha presentato questa mattina, alla presenza di numerosi rappresentanti delle associazioni che hanno contribuito alla “redazione” del programma, il contenitore di eventi e appuntamenti che caratterizzerà l’estate a Campi Bisenzio fra giugno e agosto.

Tantissime le iniziative per grandi e piccoli che permetteranno ai campigiani e non, di vivere a pieno la stagione grazie alla collaborazione delle molteplici realtà promotrici. Si comincia il 16 giugno con il “Campi Beer Festival” che si protrarrà fino al 3 luglio nel parco di Villa Montalvo e che ormai è diventato un appuntamento fisso e apprezzato, non solo a Campi. In serata anche ballo e spettacolo di danza sportiva al Circolo Rinascita. Ma questo è solo il primo giorno, per i prossimi due mesi e mezzo gli appuntamenti si susseguiranno e soddisferanno tutti i gusti andando dagli eventi sportivi, anche per diversamente abili, alle notti bianche in centro, passando per concerti e appuntamenti gastronomici. All’interno di “Campi Viva” alcuni appuntamenti riguarderanno “Campi Città Vivace ” rassegna di musica, teatro, libri e divertimento sostenuta dalla Fondazione CR Firenze.

“Quella presentata stamani, “Campi Viva” – ha detto l’assessore Roso – è una rassegna che ci permetterà di animare il territorio campigiano per tutta l’estate. Grazie al bando di “Campi Città Vivace” alcune realtà locali hanno messo a disposizione luoghi in cui poter realizzare gli eventi. Tante le proposte arrivate all’amministrazione che ci hanno permesso di realizzare un cartellone che mette insieme eventi consolidati e altri completamente nuovi. Tra questi mi preme segnalare la serata del 28 giugno dedicata a Narciso Parigi, il nostro illustre concittadino a cui dedicheremo una statua. Proprio quel giorno annunceremo il vincitore del concorso bandito dal Comune. Voglio ringraziare in modo particolare la Fondazione CR Firenze che ha contribuito in modo significativo a concretizzare questo programma”.

“Ringrazio le associazioni che sono al centro della nostra idea di sviluppo del territorio, – ha aggiunto l’assessore Artese – il loro contribuito è sempre prezioso. Purtroppo negli ultimi anni le persone non hanno avuto la possibilità di incontrarsi e quindi c’è tanta voglia di socializzare e di stare insieme. I numerosi eventi che si terranno anche nel Centro cittadino ci premetteranno di riappropriarci di luoghi da vivere nel migliore dei modi”.

“Avere un cartellone di eventi così fitto e variegato – ha detto invece il sindaco Emiliano Fossi – è motivo di vanto per il nostro Comune e per questo devo ringraziare le numerose realtà che hanno ideato queste iniziative e chi ha collaborato per tradurle in realtà. La promozione della socialità ci sta a cuore e ancora di più adesso dopo questi anni in cui il Covid ci ha costretto a stare separati. Riprendere la vita di comunità anche attraverso iniziative di qualità adatte a tutti i tipi di pubblico consentirà di ridare vita al tessuto di socialità di cui sentiamo fortemente il bisogno”.

“C’era e c’è bisogno – ha aggiunto Gianni Panerai, presidente della Pro Campi – di riprendere questo genere di attività in grande stile; quella che abbiamo di fronte a noi è un’estate ricca di eventi e nella quale sarà piacevole incontrarsi a conferma del fatto che Campi è un Comune dove c’è tanta socialità e dove la socialità è importante”.