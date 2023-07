Campi estivi al Museo del Figurino

CALENZANO – Al Museo del Figurino dal 6 all’8 settembre riparte l’esperienza dei campi settembrini, progetto voluto dalla Regione come momento di gioco e crescita per i bambini all’interno di realtà culturali come i musei appunto. Durante il periodo estivo al Museo del Figurino Storico sarà possibile visitare la mostra. “Evoluzione di un museo: Calenzano […]

CALENZANO – Al Museo del Figurino dal 6 all’8 settembre riparte l’esperienza dei campi settembrini, progetto voluto dalla Regione come momento di gioco e crescita per i bambini all’interno di realtà culturali come i musei appunto. Durante il periodo estivo al Museo del Figurino Storico sarà possibile visitare la mostra. “Evoluzione di un museo: Calenzano e i suoi figurini”, un modo per scoprire come il museo è arrivato al castello, i suoi percorsi e cambi di sede, le collezioni che negli ultimi 40 anni hanno arricchito la varietà di figurini che sono esposti oggi nelle teche. I Campi Settembrini sono organizzati in collaborazione con Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno pertanto le famiglie in possesso della carta socio potranno accedere ai campi beneficiando di uno sconto del 10%. Attività, laboratori, giochi didattici e tante nuove scoperte all’ombra delle mura del castello medievale di Calenzano alto in compagnia dei figurini del MuFiS. Il numero degli iscritti è limitato ad un massimo di 15 ed è rivolto a piccoli utenti tra 6 e 10 anni, le giornate sono organizzate dalle 8.30 alle 16.30 con pranzo e merenda a sacco a cura della famiglia; workshop, rievocazione storica, memoria storica, giochi da tavolo alcune delle attività proposte.