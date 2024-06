“Campi in giallo”: così Campi Bisenzio renderà omaggio al grande campione di ciclismo Gastone Nencini

CAMPI BISENZIO – Campi Bisenzio si tinge di giallo. Lo fa domani, mercoledì 26 giugno, per rendere omaggio al grande campione di ciclismo, il compianto Gastone Nencini, trionfatore nel 1960 della quarantasettesima edizione del Tour de France. Sport, musica e spettacolo animeranno per una notte il centro storico campigiano, addobbato di giallo per l’occasione. Come […]

CAMPI BISENZIO – Campi Bisenzio si tinge di giallo. Lo fa domani, mercoledì 26 giugno, per rendere omaggio al grande campione di ciclismo, il compianto Gastone Nencini, trionfatore nel 1960 della quarantasettesima edizione del Tour de France. Sport, musica e spettacolo animeranno per una notte il centro storico campigiano, addobbato di giallo per l’occasione. Come si conviene per i festeggiamenti della Grande corsa, sarà una gioiosa festa popolare, che includerà, nel circuito cittadino del centro storico, una gara tipo pista per le categorie Giovanissimi, Allievi, e Juniores, maschili e femminili che partirà alle 17 da piazza Dante. “Notte in giallo” vuole essere infatti un tributo che l’amministrazione comunale, con il patrocinio del Tour de France, “dedica – si legge in una nota – al campione originario del Mugello e che, “vestito di luce”, portò il tricolore sul gradino più alto del podio in quella che è la corsa più importante al mondo, il Tour de France, lasciando un segno tangibile nella storia del nostro paese.