“Campi liberi”, presentata la nuova stagione del Teatrodante Carlo Monni: dieci spettacoli, quattro eventi speciali e musica live

FIRENZE – “Campi Bisenzio non dà l’ultima parola al disastro che l’ha colpita nel novembre scorso e, al tempo stesso, dà anche un grande segnale a tutto il territorio dell’area fiorentina”: sono le parole di Cristina Giachi, presidente della Commissione beni e attività culturali della Regione Toscana, a sintetizzare la nuova stagione teatrale del Teatrodante Carlo Monni, presentata questa mattina a Firenze e che dal 12 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, proporrà dieci spettacoli, quattro eventi speciali e, fra le novità, una sezione dedicata alla musica live per inaugurare la collaborazione con Piero Pelù come consulente artistico del teatro. Già disponibili gli abbonamenti mentre per gli ingressi ai singoli spettacoli l’attesa sarà fino al 24 settembre: tutto questo grazie al sostegno di Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio e con il contributo di Fondazione CR Firenze, Corriere della Sera, Corriere Fiorentino, TG La7, ChiantiBanca e Unicoop Firenze (info www.teatrodante.it). Inalterati i prezzi rispetto alla passata stagione.

Tanti i nomi di richiamo per “Campi liberi”, che ha nel “sottotitolo” un altro significativo messaggio: “Le migliori cose nascono dal basso”, tratto dal brano “Picasso” del nuovo album “Deserti” dello stesso Pelù. A Campi Bisenzio arriveranno infatti Emma Dante, Stefano Massini, Drusilla Foer (suo l’onore di aprire la stagione), Silvio Orlando, Concita De Gregorio, Aldo Cazzullo, Gaia De Laurentiis, Moni Ovadia, Maria Amelia Monti, Giuseppe Cederna, Claudia Gusmano, Paolo Rossi, Lodo Guenzi, Tomaso Montanari, Edoardo Erba e Paolo Jannacci. Grandi nomi della cultura nel segno della collaborazione fra Pelù e Fondazione Accademia dei Perseveranti, a cui è affidata appunto dal Comune di Campi Bisenzio la gestione del comparto cultura della città. Parole d’ordine: attualità, inclusività e impegno tra nuovi allestimenti, commedie e grandi classici. Non solo: ad arricchire la proposta una nuova sezione dedicata alla musica live, tra i nomi confermati Richard Galliano, Davide Toffolo e il concerto “Discoverland”, progetto di Pier Cortese e Roberto Angelini.

“Ho portato volentieri il saluto della Commissione cultura della Regione Toscana – ha aggiunto Giachi – e sono veramente orgogliosa del lavoro che è stato fatto, oltre a essere grata alla direttrice Sandra Gesualdi, al presidente Andrea Bacci e al consulente artistico Piero Pelù. In un momento drammatico come quello del post alluvione, il Comune, e quindi grazie anche al sindaco e al vice-sindaco, ha trovato la lucidità e la forza di pensare che la proposta culturale fosse centrale in vista di qualunque rinascita e di qualunque ritorno a una vita normale per una comunità multiculturale e così viva come è la realtà di Campi Bisenzio. Il teatro presenta una stagione varia e ricca, di prima grandezza, che saprà attrarre pubblico ed energie e attenzioni anche dal contesto di tutto il territorio circostante”.

“Il Teatrodante Carlo Monni è un luogo di incontro e crescita – dice Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio – dove ogni spettatore può sentirsi parte di una comunità. La stagione 2024-2025 presenterà un programma ricco e variegato di spettacoli con artisti di alto livello. Ringrazio Sandra Gesualdi e Piero Pelù per il lavoro svolto. Invito tutti a partecipare a questa nuova stagione, certi che le cose migliori nascono davvero dal basso, dall’impegno e dalla passione di ognuno di noi”. “Le cose belle nascono dal basso è proprio ciò che caratterizza la nostra stagione, nata dalla collaborazione costante tra Fondazione e il consulente artistico Piero Pelù, – aggiunge Federica Petti, vice-sindaco e assessore alla cultura del Comune di Campi Bisenzio – un cartellone che vuole riportare al centro della Città metropolitana il nostro teatro e Campi Bisenzio, che parla a tutte le generazioni, che vuole essere ed è parte integrante e attiva della nostra comunità educante. Perché la cultura crea empatia, crea coscienza critica, crea bellezza. Ed è proprio ciò di cui tutti abbiamo bisogno”.

“Sono molto soddisfatto della proposta per la prossima stagione del Teatrodante Carlo Monni – dichiara Andrea Bacci, presidente di Fondazione Accademia dei Perseveranti – che alternerà lavori di riflessione e intrattenimento reintroducendo appuntamenti musicali e nomi di grande spessore e sensibilità culturale. Ringrazio Piero Pelù per i consigli e la passione trasmessaci e tutti i collaboratori della Fondazione che si sono impegnati per offrire un cartellone che apra, anzi spalanchi, le porte del nostro bellissimo teatro”. “Le arti sono come un caleidoscopio della realtà, – aggiunge Sandra Gesualdi, direttrice generale di Fondazione Accademia dei Perseveranti – ne offrono mille dettagli, prospettive, direzioni, fino ad anticiparne certe evoluzioni. In questa nuova stagione abbiamo voluto ampliarne il raggio, partire dal teatro e arrivare alla musica live per raccontare cose importanti, come solo su un palco è possibile fare. Un palco multiforme e inclusivo con grandi classici rivisitati, storie profonde, monologhi acuti, performance fisiche ma anche spensieratezza. Il tema è osservare, partire dal basso per scoprire che la conoscenza e solo lei permette di avere uno sguardo altro e alto. Per questo abbiamo deciso di allargare l’offerta in cartellone, aumentando gli appuntamenti senza però toccare i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti. Collaborare con Piero Pelù ha permesso di dilatare questa prospettiva per renderla fruibile a tanti. Il teatro è una scatola magica. Ringrazio tutti coloro che ci hanno lavorato e chi ci sostiene, in modo particolare Fondazione Cassa di Risparmio Firenze, il Corriere della Sera, il Corriere fiorentino e TG La7″.

“La collaborazione tra il Teatrodante Carlo Monni per me è appena iniziata – conclude Piero Pelù – e il calendario della stagione 2024/2025 già racconta quello che potrebbe essere il nostro obiettivo comune: far star bene le persone di ogni età e appartenenza in teatro e in tutti gli spazi culturali e aggregativi che Campi Bisenzio può offrire. Mi onoro di avere in qualche modo “inaugurato” questa collaborazione con l’allestimento e la prova a porte aperte del tour “Deserti” dal mio nuovo album omonimo; sono convinto che la reazione entusiasta del pubblico in quel giorno sia di buon auspicio per tutto il resto della stagione. Gli spettacoli scelti sono tutti di grande qualità con nomi importanti a livello nazionale e internazionale, questo per sottolineare che la cultura del teatro civile trova un suo fulcro a Campi Bisenzio per la Toscana e per l’Italia”. Info: Teatrodante Carlo Monni – piazza Dante 23, Campi Bisenzio – 055 8940864 – WhatsApp 3463038170 –biglietteria@teatrodante.it – www.teatrodante.it.