Campi piange Claudio Ballerini. La “dinastia” de “Il Fantino” perde uno dei quattro fratelli

CAMPI BISENZIO – Campi Bisenzio perde uno dei suoi volti storici, uno dei campigiani che da sempre è stato al centro della vita e del lavoro del nostro Comune. E’ morto infatti oggi pomeriggio, a causa di un malore improvviso, Claudio Ballerini, uno dei fratelli, insieme a Marco, Carla e Guido (tutti e quattro in una fotografia di qualche anno fa), proprietari della storica gelateria di famiglia, “Il Fantino”, nel centro di Campi. Il primo post è comparso su Facebook nel tardo pomeriggio, “Ciao Claudio, campigiano vero”, poi la triste conferma è arrivata dal sindaco Emiliano Fossi. Un’attività realmente storica la loro, che nel 2004 aveva festeggiato il secolo di vita alla Rocca Strozzi e che prende il nome da Guido Ballerini, il nonno degli attuali titolari della gelateria, soprannominato appunto “il fantino” per la bassa statura e l’abbigliamento abituale. Anzi, per la precisione era stato Giuseppe Ballerini, per tutti “Pacchino”, a dare il via alla storia, quando usciva con un carretto dalla sua bottega di viottola (la strada che porta alla chiesa di Santa Maria) per vendere ai campigiani “di ogni cosa un po’”, a seconda del giorno e della stagione. D’estate era ovviamente il gelato a farla da padrone e nel 1927 “Pacchino” acquistò la prima macchina elettrica per fare il gelato, quella che è stata il vero e proprio trampolino di lancio per l’attività di famiglia. Guido, infatti, era uno dei cinque figli che “Pacchino” ebbe dalla moglie Teresina e tutti, in pratica, hanno avuto a che fare con il gelato. L’attività della famiglia Ballerini si consolidò negli anni Cinquanta ma fu nel 1967, un anno dopo la morte di Guido, che il figlio Giancarlo raccolse l’eredità del babbo insieme alla moglie, Silvana Scarlini, dimostrando di aver appreso tutti i “segreti” di famiglia nella produzione del gelato. Quindi è stata la volta del quattro fratelli, per un’attività che anno dopo anno è diventata sempre più famosa e apprezzata a Campi ma anche nei dintorni. Basta vedere, dopo che la notizia della sua morte è stata confermata, l’ondata di commozione che ha provocato sui social, con tanti post e tantissimi commenti altrettanto ricchi di emozione. “Se ne è andato improvvisamente Claudio Ballerini, – scrive su Facebook il sindaco Fossi – uno degli eredi della dinastia del “Fantino”, storia e identità di Campi Bisenzio con i loro gelati da generazioni. È un grande dispiacere personale e una perdita per la nostra comunità. Un enorme abbraccio alla famiglia da parte di tutti”. Alla famiglia Ballerini vanno le condoglianze da parte della redazione di Piananotizie.